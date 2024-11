Fernando Rocha: Superávit do governo em outubro foi o maior para o mês da série

O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, disse há pouco que o superávit do governo central do mês passado foi o maior resultado da série histórica para meses de outubro. O saldo ficou positivo em R$ 39,150 bilhões, ajudando o superávit primário total a somar R$ 36,883 bilhões - este resultado é uma vez e meia superior ao de outubro de 2023, de R$ 14,798 bilhões, ou uma alta de 149,2%.

"O governo central respondeu pela maioria da melhora interanual do primário em outubro", disse o técnico, durante entrevista coletiva para detalhar os dados fiscais de outubro.

De acordo com ele, existe uma tendência de redução do déficit do setor público consolidado. "Se a gente olhar os resultados primários do setor consolidado ou do governo central, vemos uma tendência de melhora, se observarmos tanto os resultados de outubro ou nos últimos 10 meses acumulados no ano ou ainda nos últimos 12 meses", disse. "As comparações anuais apresentam uma melhora de resultado, e os acumulados em 12 meses apresentam uma redução no déficit", continuou.

Alta da despesa com juro

Rocha também disse nessa ocasião que a perda com swap cambial por desvalorização do câmbio explica a alta da despesa com juro em outubro. Os swaps cambiais são operações do Banco Central no mercado de derivativos em moeda estrangeira, em que se troca posições ativas e passivas entre variação da moeda estrangeira e a taxa de juro doméstica.

"O que a gente pode ver nessa comparação interanual é que o Banco Central teve ganhos com swap de R$ 1,8 bilhão em outubro de 2023, ou seja, sem esse ganho, a conta de juros seria maior naquele mês, e no mês de outubro de 2024, em função da depreciação cambial de 6% no mês, o Banco Central teve uma perda com swap de R$ 1,8 bilhão em outubro de 2030", comparou durante entrevista coletiva para detalhar os dados fiscais de outubro.

Dessa forma, de acordo com ele, as operações de swap contribuíram para aumentar as despesas de juros. O aumento na conta de juros, causado pelo swap, foi de R$ 32,1 bilhões, de acordo com o técnico, ou seja, da maior parte do aumento na conta de juros (R$ 49,6 bilhões), R$ 32,1 bilhões foram devidos ao efeito dos swaps. O restante, uma outra variação importante, é que o mês de outubro deste ano teve dois dias úteis a mais do que outubro do ano passado, passando de 21 para 23 dias úteis no mês.