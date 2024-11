Fabricante da Coca-Cola no Brasil vai investir R$5 bi e mira IPO

A Solar Bebidas, que afirma ser a segunda maior fabricante do Sistema Coca-Cola no Brasil, anunciou nesta sexta-feira que vai investir cerca de R$ 5 bilhões nos próximos cinco anos para expandir operações no país.

A empresa também afirmou que mira a possibilidade de uma oferta pública inicial (IPO) de ações, ao divulgar seu plano de investimentos ao mercado.

A Solar pretende investir R$ 1,5 bilhão em 2025 e cerca de R$ 5 bilhões nos próximos cinco anos, com foco maior aumentar capacidade de produção com novas fábricas, além de instalações de armazenagem e sistemas de transporte.

"O plano de investimentos considera, ainda, potenciais aquisições para os próximos anos, bem como a possibilidade de realização da abertura de capital da companhia", afirmou a empresa em fato relevante.

A companhia afirma ter capacidade para produzir cerca de 5 bilhões de litros de bebida por ano, distribuída por 13 fábricas, e uma rede de aproximadamente 400 mil pontos de venda nas regiões Norte, Nordeste, Mato Grosso e parte de Goiás e Tocantins.

Segundo a agência de classificação de risco Fitch, a Solar Bebidas, tem participação de mercado de 67% em refrigerantes, além de 78% em chás gelados e 36% em sucos, em sua área de atuação.

A agência de classificação afirmou que a Solar deve ter em 2024 um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 2,2 bilhões de reais, crescendo para 2,3 bilhões em 2025. Ao final de setembro, o índice dívida total/EBITDA, era de 0,7 vez, segundo a Fitch.