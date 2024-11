Escova elétrica Oral-B com três refis está por menos de R$ 160

A escova elétrica PRO Series Vitality 1+, da marca Oral-B, está em promoção nesta Black Friday com 21% de desconto, saindo por R$ 158 hoje (29). Ela acompanha três refis e teve mais de sete mil compras só no mês passado na Amazon.

De acordo com o fabricante, o produto possui temporizador e promete remover mais placa bacteriana do que uma escova convencional. Confira a seguir mais detalhes do modelo e o que diz quem já comprou.

O que diz a Oral B sobre essa escova?

Realiza 8.800 movimentos por minuto;

Acompanha 3 refis;

Com cabeça redonda, rodeia cada dente para promover uma limpeza completa;

Tem temporizador que garante os 2 minutos de escovação recomendados pelos dentistas;

Cerdas verdes ficam amarelas, indicando necessidade de troca de refil;

Cabo ergonômico é revestido de borracha e resistente à água;

Bateria recarregável dura até duas semanas, de acordo com a marca.

O que diz quem comprou?

O produto tem quase 6 mil avaliações na Amazon, e uma nota média de 4,8 estrelas (do total de cinco).

A escova de dente elétrica que experimentei superou minhas expectativas. A limpeza é muito mais profunda do que com uma escova manual, e o temporizador garante que eu escove por tempo suficiente em cada área da boca. Além disso, as diferentes configurações de intensidade permitem uma escovação confortável, mesmo para quem tem gengivas sensíveis. Após algumas semanas de uso, sinto meus dentes mais limpos e minha gengiva mais saudável. Definitivamente, vale o investimento! Avaliação anônima na Amazon

Adorei essa escova. Preço justo e com boa potência. Limpeza similar a feita em consultório dentário. Limpa mesmo. Gostei! Daniele

Funciona muito bem, meus dentes ficam muito limpos. Estou passando por tratamento dentário, o que torna um pouco difícil escovar bem - esta escova resolve este problema. Recomendo. Luci

Excelente escova, dura uma semana mais ou menos, uma carga durante a madrugada é o suficiente para utilizar durante toda a semana. Danilo

Pontos de atenção

Apesar dos elogios da maioria dos consumidores, alguns não compartilham a mesma boa impressão. Há relatos de que o produto possui bateria de pouca duração. Confira alguns comentários:

Escova elétrica muda a vida de qualquer pessoa e melhora muito a escovação. A bateria, porém, precisa ser recarregada mais vezes do que o esperado . Jefferson Pessôa

A escova em si é ótima, porém a bateria dura, no máximo, 1 semana e o carregamento é bem demorado (16h). Iggor

Estava muito contente com a escova, porém ela está com falhas no carregamento após 6 meses de uso, não consigo fazer 2 escovações com uma única carga de bateria. Danilo

