Crescimento econômico da França no 3º trimestre é confirmado em 0,4%

(Reuters) - A economia da França cresceu 0,4% no terceiro trimestre de 2024, mostraram dados oficiais do instituto de estatísticas do país, o INSEE, nesta sexta-feira, impulsionada pelos Jogos Olímpicos de Paris.

De acordo com o instituto, o Produto Interno Bruto (PIB) da França cresceu em média 0,4% no período de julho a setembro, confirmando o número preliminar publicado em outubro.

O resultado ficou em linha com uma pesquisa da Reuters com 25 economistas.

"O consumo das famílias se recupera (+0,6% depois de permanecer estável no segundo trimestre), impulsionado em particular por uma aceleração no consumo de serviços (+0,9% depois de +0,5%), em parte como resultado do registro das vendas de ingressos para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos", disse o escritório de estatísticas.

As exportações francesas, penalizadas pelas exportações de bens, caíram 0,8% após um aumento de 0,6% no trimestre anterior, enquanto as importações registraram queda de 0,6% no trimestre, de acordo com o INSEE.

(Reportagem de Alban Kacher em Gdansk)