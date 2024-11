Conab realizará leilões de Contrato de Opção de Venda de arroz na semana que vem

São Paulo, 29 - A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realizará leilões de Contrato de Opção de Venda Público (COV) de arroz, na semana que vem. As operações, que contam com recursos de cerca de R$ 1 bilhão, para a aquisição de até 500 mil toneladas de arroz longo fino em casca, tipos 1 e 2 da safra 2024/25, têm por objetivo diversificar, estimular e ampliar a produção do grão no País, informou a estatal, em comunicado.Na quinta-feira, 5, serão realizados três leilões destinados aos agricultores familiares, totalizando 4.754 contratos de 27 toneladas cada. Na sexta (6), serão realizados mais 3 leilões, desta vez para ampla concorrência, ou seja, todos os produtores e cooperativas de arroz poderão participar. Serão 18.518 contratos de 27 toneladas cada.Para Minas Gerais e Paraná os contratos terão vencimento em 30 de julho de 2025. Já para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o vencimento será em 30 de agosto do ano que vem. Para Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Tocantins, os contratos vencem em 30 de outubro de 2025. Os valores de venda também estão estabelecidos de acordo com os prazos de cada vencimento, explicou a Conab. O Contrato de Opção de Venda é uma modalidade de seguro de preços que dá ao produtor rural ou à sua cooperativa o direito, mas não a obrigação, de vender seu produto para o governo, em uma data futura, a um preço previamente fixado. Esta é mais uma iniciativa do governo, que retomou a formação de estoques públicos ano passado por meio de Aquisições do Governo Federal (AGF) de milho, e neste ano, por meio das operações de AGF de trigo.