Jornalista é condenado por espionagem em Pequim; família fala em injustiça

Um tribunal de Pequim condenou o veterano jornalista da mídia estatal chinesa Dong Yuyu na sexta-feira a sete anos de prisão por espionagem, disse sua família em um comunicado, chamando o veredicto de uma grave injustiça.

A polícia da capital chinesa deteve o ex-editor e jornalista do Guangming Daily, de 62 anos, em fevereiro de 2022, enquanto ele almoçava com um diplomata japonês, informou o Clube Nacional de Imprensa dos Estados Unidos em um comunicado. Mais tarde, ele foi acusado de espionagem.

"Condenar Yuyu a sete anos de prisão sem nenhuma evidência declara ao mundo a falência do sistema judiciário na China", disse a família de Dong em um comunicado fornecido à Reuters.

"O veredicto de hoje é uma grave injustiça não apenas para Yuyu e sua família, mas também para todos os jornalistas chineses que pensam livremente e para todos os chineses comuns comprometidos com um envolvimento amigável com o mundo."

A família acrescentou que, na sentença do tribunal, os diplomatas japoneses com quem Dong se encontrou foram "especificamente citados como agentes de uma 'organização de espionagem', que é a embaixada japonesa em Pequim".

A condenação de Dong implica que todos os cidadãos chineses deveriam "saber que o governo chinês pode considerar essas embaixadas como 'organizações de espionagem'", afirmou.

A polícia vigiou o tribunal na sexta-feira com sete carros estacionados nas proximidades, e os jornalistas foram convidados a deixar a área. Um diplomata dos EUA disse que eles haviam sido impedidos de participar da audiência.

Dong está detido em uma prisão de Pequim desde uma audiência em tribunal fechado em julho de 2023, informou o clube de imprensa em setembro.

As autoridades chinesas lidaram com o caso "estritamente de acordo com a lei", disse porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Mao Ning na sexta-feira.

O ministro das Relações Exteriores do Japão, Takeshi Iwaya, recusou-se a comentar o veredicto.

"De qualquer forma, as atividades diplomáticas realizadas em nossas missões no exterior são atividades legítimas", disse ele em uma coletiva de imprensa.

Beh Lih Yi, gerente do programa para a Ásia do Comitê para a Proteção dos Jornalistas, afirmou que "as autoridades chinesas deveriam reverter esse veredicto injusto e proteger o direito dos jornalistas de trabalhar livremente e com segurança na China".

Dong regularmente trocava informações pessoalmente com diplomatas de várias embaixadas e jornalistas.

O diplomata japonês com quem ele se encontrou, um dos dois com quem ele se encontrava regularmente, também foi detido por várias horas, o que gerou uma reclamação do Ministério das Relações Exteriores do Japão.

Na época, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse que o diplomata estava envolvido em atividades "inconsistentes com sua capacidade" na China. O diplomata foi liberado mais tarde.

(Reportagem de Laurie Chen e James Pomfret; reportagem adicional de Joe Cash em Pequim e John Geddie em Tóquio)