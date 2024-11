Líder do Hezbollah reivindica 'grande vitória' contra Israel no Líbano

O líder do Hezbollah, Naim Qassem, afirmou, nesta sexta-feira (29), em seu primeiro discurso desde que foi alcançado um cessar-fogo com Israel no Líbano, que o movimento islamista teria obtido "uma grande vitória".

"Anunciamos que estamos diante de uma grande vitória", afirmou Qassem. "Ganhamos porque impedimos que o inimigo destruísse o Hezbollah e aniquilasse ou enfraquecesse a Resistência", acrescentou.

