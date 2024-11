Chefe do Hezbollah promete coordenar com exército libanês implementação de trégua com Israel

BEIRUTE (Reuters) - O chefe do Hezbollah, Naim Qassem, prometeu nesta sexta-feira coordenar de perto com o exército libanês a implementação do acordo de cessar-fogo com Israel, afirmando que o grupo concordou com a trégua “de cabeça erguida”.

Foi o primeiro discurso dele desde que o cessar-fogo foi implementado, na quarta-feira, depois de mais de um ano de hostilidades entre o Hezbollah e Israel. O enfrentamento dizimou partes do Líbano e matou 4.000 pessoas, incluindo centenas de mulheres e crianças.

Qassem disse que o Hezbollah “aprovou o acordo, com a resistência forte no campo de batalha, e com nossas cabeças erguidas pelo nosso direito de defesa”.

O cessar-fogo determina que o Hezbollah vai se retirar de regiões ao sul do rio Litani, que fica a cerca de 30 quilômetros da fronteira com Israel, e que o exército libanês vai destacar tropas no local, assim que os soldados israelenses se retirarem.

“Haverá um grande nível de coordenação entre a Resistência (Hezbollah) e o exército libanês para implementar os compromissos do acordo”, disse Qassem.

O exército libanês já enviou tropas adicionais para o sul, mas está preparando um plano detalhado de destacamento para compartilhar com ministérios do Líbano, disseram fontes de segurança e autoridades.

O setor militar israelense impôs restrições ao retorno de habitantes aos vilarejos na fronteira do Líbano com Israel e atirou contra pessoas ali nos últimos dias, chamando esses movimentos de uma violação da trégua.

Tanto o exército libanês quanto o Hezbollah acusaram Israel de violar o cessar-fogo nesses casos e de lançar um ataque aéreo sobre o Rio Litani na quinta-feira.

(Reportagem de Maya Gebeily)