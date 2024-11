Caminho do ajuste fiscal não tem volta, afirma presidente do Conselho do Bradesco

O caminho do ajuste fiscal não tem volta, afirmou nesta sexta-feira, 29, o presidente do Conselho do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, e também do conselho da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), durante almoço de fim de ano, pouco antes do discurso do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

"Destaco avanços da equipe econômica na pauta inadiável das contas públicas", comentou Trabuco em seu rápido discurso, em que ressaltou ainda a solidez do sistema financeiro. "O setor se tornou plural com as fintechs e as empresas de pagamento."