Bolsas de NY fecham em alta; Dow Jones e S&P 500 renovam recorde e têm melhor mês do ano

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta sexta-feira, 29, em pregão encurtado e com volume reduzido no dia seguinte ao feriado de Ação de Graças. Na divisão de setores em Wall Street, o de tecnologia liderou os ganhos da sessão.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,42%, a 44.910,65 pontos e o S&P 500 avançou 0,56%, a 6.032,38 pontos - ambos renovando recorde de fechamento. O Nasdaq subiu 0,83%, a 19.218,17 pontos. No mês, o Dow Jones saltou 7,5%, S&P 500 teve alta de 5,7% em novembro e o Nasdaq teve avanço mensal de 6,2% - Dow Jones e S&P 500 tiveram o melhor mês do ano. Na semana, os índices tiveram alta de 1,39%, 1,06% e 1,13%, respectivamente.

Entre papéis de destaque, a Nvidia subiu 2,15% no mercado acionário e liderou os ganhos do Dow Jones. Isso ocorre após a queda de 1,1% na quarta-feira, quando a gigante de semicondutores testou sua média móvel de 10 semanas.

A Tesla teve alta de 3,69%, quebrando uma sequência de três dias de perdas. Ainda assim, foi um mês de ganhos robustos para a empresa de veículos elétricos de Elon Musk: as ações subiram certa de 33% em novembro, colocando-a no ritmo de um dos melhores meses da história da empresa.

A Boeing subiu cerca de 2%, Apple teve ganhos de 1,02% e a Nike de 0,55%. Na ponta negativa, a petrolífera Chevron tinhas perdas de 0,11%, em linha com a queda do petróleo na sessão.

*Com informações da Dow Jones Newswire