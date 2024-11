BNDES assina financiamento de R$ 10,65 bilhões para obras de infraestrutura em São Paulo

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) assinou nesta sexta-feira, 29, o financiamento para projetos de infraestrutura e mobilidade urbana de São Paulo. No evento com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do governador do Estado, Tarcísio de Freitas, e do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, explicou os principais aspectos das quatro obras contempladas.

Serão destinados R$ 10,65 milhões para a Linha 2 do metrô, trecho norte do Rodoanel, trem intercidades entre São Paulo e Campinas e ônibus elétricos. As obras estruturantes integram o Novo PAC.

Metrô

A Linha 2 Verde do Metrô de São Paulo atualmente liga a Vila Madalena à Vila Prudente e será prolongada por 8,2 km. Ganhará oito novas estações até a Penha, onde haverá integração com a Linha 3 (Vermelha) e a Linha 11 (Coral). A extensão vai exigir a necessidade de 44 novos trens. O investimento total é de R$ 6 bilhões, com R$ 3,6 bilhões para os trens e R$ 2,4 bilhões na obra civil.

O financiamento do BNDES ao Governo de São Paulo refere-se aos trens e garante que sejam produzidos pela indústria nacional. O projeto tem previsão de conclusão até dezembro de 2028 e vai atender 1,2 milhão de pessoas diariamente.

Rodoanel

O Rodoanel Mário Covas interliga as 12 rodovias que cortam a Região Metropolitana de São Paulo. Facilita o tráfego, especialmente de caminhões, e melhora o acesso ao porto de Santos. Em março de 2023 foi realizado o leilão da PPP do Rodoanel Norte. O trecho tem características de rodovia de 120 km/h, com pista dupla separada por canteiro central. Conta com 19,7 km de vias em quatro faixas e 26,1 km de vias em três faixas, além de 14 túneis.

O projeto deverá desviar o tráfego de cerca de 30 mil caminhões e 54 mil automóveis da Marginal Tietê por dia. O contrato inclui a mitigação de impactos ambientais, com 14 passagens de fauna.

O investimento total é de R$ 3,4 bilhões, dos quais R$ 2 bilhões destinados à finalização. O financiamento do BNDES é de R$ 1,35 bilhão. A expectativa é de gerar mais de 10 mil empregos diretos e indiretos ao longo da execução da obra.

Intercidades

O trem intercidades vai conectar São Paulo a Campinas, numa intervenção que deve gerar mais de 10 mil empregos diretos e indiretos e beneficiar 11 municípios e 15 milhões de pessoas. O trem de média velocidade atinge até 140km/h.

O investimento total é de R$ 14,5 bilhões, com R$ 6,4 bilhões de financiamento do BNDES para apoiar o aporte do Governo de São Paulo no Eixo Norte da obra.

O financiamento foi dividido em duas etapas, sendo a etapa atual, assinada em Brasília, no valor de R$ 3,2 bilhões. A segunda etapa, de mesmo valor, será assinada em 2025. O serviço expresso entre as duas cidades terá 101 quilômetros de extensão, com serviços paradores entre Francisco Morato e Jundiaí e conexões com os trens intermetropolitanos e a linha 7-Rubi do metrô de São Paulo.

Ônibus elétricos

Com a Prefeitura de São Paulo, o BNDES assinou o contrato de R$ 2,5 bilhões para a aquisição de 1.300 ônibus elétricos de fabricação nacional.