Black Friday tem voos para BH por R$ 273 e Rio por R$ 287; veja destinos

Além das tradicionais promoções do varejo, a Black Friday 2024 também tem descontos para a compra de passagens aéreas. Em uma consulta ao site Decolar.com, o Guia de Compras UOL encontrou passagem de ida e volta para o Rio de Janeiro, partindo de São Paulo, por R$ 287.

As passagens em promoção são para dias determinados entre janeiro e abril de 2025. As simulações de passagens foram feitas partindo dos aeroportos de São Paulo. Todas as promoções podem ser consultadas aqui.

Confira a seguir algumas passagens de ida e volta em promoção. Os preços foram checados antes da publicação deste texto, mas podem mudar a qualquer momento.

