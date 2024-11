Black Friday: Franquias dão desconto de até 96% em taxa e parcelam em 10x

Não só de descontos em geladeira, fogão, TV e perfume vive a Black Friday. Redes de franquias também aproveitam o período para oferecer descontos para a compra de novas unidades. O UOL selecionou 12 marcas que estão como ofertas especiais. Os descontos na taxa de franquia chegam a 96%; algumas redes parcelam em até 10 vezes.

Veja os descontos durante a Black Friday:

Desconto de 75% a 96%

1) Touti

É uma rede de franquias de lojas de perfumes e produtos corporais. Foi criada em 2014, em Recife (PE). Hoje, a Touti tem 840 unidades em operação. São três modelos de negócio: quiosque smart, quiosque full e loja.

Os descontos na taxa de franquia vão de 75% a 96%. No modelo quiosque smart, a taxa de franquia passou de R$ 5.000 para R$ 1.000 (80%); no quiosque full, de R$ 20 mil para R$ 5.000 (75%) e na loja, de R$ 25 mil para R$ 1.000 (96%). Com os descontos, o investimento inicial varia de R$ 8.000 até a partir de R$ 65 mil. O valor inclui taxa de franquia, taxa de instalação e capital de giro.

Outras condições especiais. A taxa de franquia e o pedido inicial de estoque podem ser parcelados em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Para cidades onde a Touti ainda não possui franquia, a rede oferece três meses de aluguel grátis.

A oferta vale até 30/11.

Desconto de 70%

2) Emagrecentro

É uma rede de franquias de clínicas de emagrecimento e estética corporal. Criada em 1986, em São Paulo, a Emagrecentro tem hoje 415 unidades em operação.

O desconto na taxa de franquia é de 70%. A taxa de franquia passou de R$ 20 mil para R$ 6.000. Pagamento à vista. Com o desconto, o investimento inicial passou de R$ 134,4 mil para R$ 120 mil. O valor inclui taxa de franquia e taxa de instalação.

A oferta vale até 30/11.

Desconto de 50%

3) Agro Atlas Brasil

É uma rede de franquias que usa drones e plataformas inovadoras para otimizar a gestão agrícola com alta precisão e eficiência. Foi criada em 2020, em Rio Bananal (ES). A Agro Atlas Brasil tem 40 unidades em operação. O modelo de negócio é home based.

O desconto na taxa de franquia é de 50%. A taxa de franquia passou de R$ 79,9 mil para R$ 39,9 mil. Pagamento à vista. Com o desconto, o investimento inicial passou de R$ 239,9 mil para R$ 199,9 mil. O valor inclui taxa de franquia, taxa de instalação e capital de giro.

A oferta vale até 30/11.

4) Splash Bebidas Urbanas

É uma rede de franquias de cafeterias especializada em bebidas e alimentos prontos para o consumo. O carro-chefe do cardápio é o Fraplash, um frappé disponível em diversos sabores. A marca foi criada em 2018, em São Paulo. Hoje, a Splash Bebidas Urbanas tem 56 unidades em operação. O modelo de negócio é loja física.

O desconto na taxa de franquia é de 50%. A taxa de franquia passou de R$ 60 mil para R$ 30 mil. Pagamento à vista. Com o desconto, o investimento inicial passou de R$ 165 mil para ?R$ 135 mil. O valor inclui taxa de franquia, taxa de instalação e capital de giro.

A oferta vale até 30/11.

Desconto de 30%

5) Royal Face

É uma rede de franquias de harmonização facial e corporal. São mais de 40 procedimentos estéticos, como toxina botulínica e secagem de vasinhos, entre outros. Foi criada em 2015, em Curitiba (PR). Hoje, a Royal Face tem 270 unidades em operação. São dois modelos de negócio: Royal Slim (para cidades de até 100 mil habitantes) e Royal Premium (para cidades com mais de 100 mil habitantes).

O desconto na taxa de franquia é de 30%. A taxa de franquia passou de R$ 71,9 mil para R$ 50.330. Pagamento à vista. Com o desconto, o investimento inicial passou de R$ 257 mil para R$ 242 mil (slim) e de R$ 340 mil para R$ 328 mil (premium). O valor inclui taxa de franquia, adequação do imóvel, equipamentos e estoque inicial.

A oferta vale até 30/11.

6) Maria Açaí

É uma rede de franquias especializada em produtos à base de açaí artesanal. Foi criada em 2017, em Joinville (SC). Hoje, a Maria Açaí tem 70 unidades em operação. O modelo de negócio é loja física.

O desconto na taxa de franquia é de 30%. A taxa de franquia passou de R$ 35 mil para R$ 24,5 mil. Pagamento à vista. Com o desconto, o investimento inicial passou de R$ 135 mil para R$ 124,5 mil. O valor inclui taxa de franquia, taxa de instalação, capital de giro e estoque inicial.

Outra condição especial. A empresa oferece também isenção de royalties nos três primeiros meses de funcionamento.

A oferta vale até 30/11.

7) 10 Pastéis

É uma rede de franquias de pastelaria. No cardápio, estão pastéis feitos com massa vegana, com borda recheada e até coloridos, entre outros. Foi criada em 1996, em Curitiba (PR). Hoje, a 10 Pastéis tem 66 unidades em operação. São dois modelos de negócio: loja de rua e loja de shopping.

O desconto na taxa de franquia é de 30%. A taxa de franquia passou de R$ 50 mil para R$ 35 mil. Pagamento à vista. Com o desconto, o investimento inicial passou de R$ 200 mil para R$ 185 mil (loja de rua) e de R$ 300 mil para R$ 285 mil (loja de shopping). O valor inclui taxa de franquia, estoque inicial, equipamentos e capital de giro.

A oferta vale até 30/11.

8) Mundo Di Chocolate

É uma rede de franquias especializada em produtos à base de cacau sustentável e livre de gorduras artificiais. O carro-chefe é o fondue express (chocolates nobres com opções de sabores a la carte ou com recheios personalizados). Foi criada em Joinville (SC), em 2021. O Mundo Di Chocolate tem hoje 50 unidades em operação. O modelo de negócio é quiosque.

O desconto na taxa de franquia é de 30%. A taxa de franquia passou de R$ 50 mil para R$ 35 mil. Pagamento à vista. Com o desconto, o investimento inicial passou de R$ 180 mil para R$ 160 mil. O valor inclui taxa de franquia, taxa de instalação, capital de giro e estoque inicial.

A oferta vale até 29/11.

9) Saúde Livre Vacinas

É uma rede de franquias de clínicas de vacinas. Foi criada em Lucas do Rio Verde (MT), em 2012. A Saúde Livre Vacinas tem hoje 105 unidades em operação.

O desconto na taxa de franquia é de 30%. A taxa de franquia passou de R$ 65 mil para R$ 45,5 mil. O parcelamento pode ser feito em até 10 vezes. Com o desconto, o investimento inicial passou de R$ 230 mil para R$ 210,5 mil. O valor inclui taxa de franquia, taxa de instalação e capital de giro.

A oferta vale até 30/11.

Desconto de 25%

10) Dona Help

É uma rede de franquias que presta serviços de limpeza para residências e empresas, além de passadeira, cozinheira, piscineiro, motorista e copeiro. A Dona Help foi criada em 2023, em João Pessoa (PB), e faz parte do Grupo Acuidar. São 13 unidades em operação. O modelo de negócio é o home based.

O desconto na taxa de franquia é de 25%. A taxa de franquia passou de R$ 25 mil para R$ 18.750 (para cidades de até 50 mil habitantes); de R$ 35 mil para R$ 26.250 (para cidades de até 200 mil habitantes); e de R$ 45 mil para R$ 33.750 (para cidades acima de 200 mil). Há possibilidade de parcelamento da taxa de franquia com entrada mais 10 vezes no boleto ou cartão de crédito. Com o desconto, o investimento inicial varia de R$ 34.750 (cidades até 50 mil habitantes) até R$ 49.750 (cidades acima de 200 mil habitantes). O valor inclui taxa de franquia, taxa de instalação e capital de giro.

A oferta vale até 1º/12.

11) Seguralta

É uma rede de franquias de seguros e produtos financeiros, como consórcios, previdência privada e capitalização. Criada em 1968 em São José do Rio Preto (SP), a Seguralta tem hoje 1.800 em operação. O modelo de negócio é home based.

O desconto no investimento inicial é de 25%. Pagamento à vista. Com o desconto, o investimento inicial passou de R$ 40 mil para R$ 30 mil. O valor inclui taxa de franquia, taxa de instalação e capital de giro.

A oferta vale até 29/11.

Desconto de 20%

12) Clube Turismo

É uma rede de franquias de turismo. Foi criada em 2003, em João Pessoa (PB). O Clube Turismo tem hoje 549 unidades em operação. São três modelos de negócio: home office, home office prime e loja.

O desconto na taxa de franquia é de 20%. A taxa de franquia passou de R$ 7.500 para R$ 6.000 (home office); de R$ 22 mil para R$ 17,6 mil (home office prime); e de R$ 35 mil para R$ 28 mil (loja). Pagamento à vista. Com o desconto, o investimento inicial passou de R$ 7.500 para R$ 6.000 (home office); de R$ 25 mil para R$ 20,6 mil (home office prime); e de R$ 35 mil para R$ 28 mil (loja). O valor inclui taxa de franquia, capital de giro e capital de montagem.

A oferta vale até 30/11.

Quer dicas de carreira e empreendedorismo? Conheça e siga o novo canal do UOL "Carreira e Empreendedorismo" no WhatsApp.