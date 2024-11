Aneel anuncia bandeira verde, e conta de luz fica mais barata em dezembro

Do UOL, em São Paulo

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou nesta sexta-feira (29) que as tarifas de energia elétrica terão bandeira verde em dezembro, deixando a conta de luz mais barata para os brasileiros.

O que aconteceu

Mudança da bandeira havia sido antecipada pela colunista do UOL Andreza Matais. Tarifas tiveram cobrança adicional em novembro, com a vigência da bandeira amarela. Agora, não haverá mais a cobrança de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos. A medida vale para todos os consumidores de energia conectados ao Sistema Interligado Nacional.

Aneel diz que houve melhoria nas condições de geração de energia. O período chuvoso mais intenso favoreceu a geração de energia hidrelétrica, diminuindo o custo de geração de energia.

A bandeira ficou verde de abril de 2022 até julho de 2024. Na época, ela foi interrompida com o anúncio da bandeira amarela, seguida de bandeira verde em agosto, vermelha, patamar 1, em setembro, vermelha, patamar 2, em outubro, e amarela em novembro.

Sistema de bandeiras

Sistema foi criado em 2015. Aneel determina qual a bandeira em vigor de acordo com as condições para geração de energia elétrica e o objetivo é indicar aos consumidores os custos da geração de energia no Brasil.

Quanto pior as condições de geração de energia, mais cara a tarifa. Hoje existem quatro bandeiras: