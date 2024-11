São Paulo tem filas em aeroportos e falta de luz após chuvas; veja previsão

As fortes chuvas que atingiram São Paulo nessa quinta-feira (28) deixaram casas sem luz, interditaram residências e atrasaram voos na capital. A previsão é de que o mau tempo continue no fim de semana.

O que aconteceu

Deslizamentos e enchentes. Segundo o Corpo de Bombeiros, 33 chamados para queda de árvore, seis para alagamentos e dois para desmoronamentos foram registrados na quinta-feira na capital e na Região Metropolitana.

Casas interditadas na zona sul. A Defesa Civil interditou cinco residências no bairro de Jardim São Luís após o muro de um imóvel desabar. A retirada das famílias do local foi feita de forma preventiva, informou o órgão.

Apesar das ocorrências, ninguém ficou ferido. Não há registro de soterrados ou desaparecidos em ocorrências ligadas às chuvas. Também não havia ponto de alagamento ativo na capital na manhã desta sexta, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

109 mil clientes ficaram sem energia. Segundo a Enel, "pancadas de chuva acompanhadas de descargas atmosféricas" afetaram o fornecimento, principalmente nas regiões oeste e sul. Nesta manhã, o número total de pessoas sem luz era de 25.683 às 8h, o que corresponde a 0,31% da quantidade total de clientes.

Filas foram formadas no Aeroporto de Congonhas após cancelamento de voos por causa da chuva Imagem: Marco Ambrosio/Ato Press/Folhapress

Voos cancelados no Aeroporto de Congonhas e em Guarulhos. Segundo a Aena, administradora do Aeroporto de Congonhas, 72 voos foram cancelados no aeroporto por causa de condições meteorológicas. A situação foi normalizada ainda na noite de ontem, mas o aeroporto ainda tinha filas para remarcações nesta manhã. O mesmo aconteceu em Guarulhos. A GRU Airport não informou quantos voos foram cancelados no aeroporto.

Fim de semana vai ser de chuva

Na capital, a previsão é de 40 milímetros acumulados de chuva no fim de semana. Na parte oeste do estado, o acumulado pode chegar a 120 milímetros, segundo o Climatempo. Nesta sexta, a cidade está sob alerta de tempestade do Inmet para perigo de ventos intensos, queda de granizo, chuvas de até 30 milímetros por hora e ventos de até 60 km/h.

Com a chuva, temperaturas na capital devem diminuir. Os termômetros, que chegaram a 34ºC nesta semana, terão máxima de 28 ºC no sábado (30) e no domingo (1º), as mínimas devem ser de 22ºC, segundo o Climatempo.

Instabilidade é causada por frente fria que passa pelo litoral paulista. Defesa Civil alerta para risco de pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento, com risco para transtornos para populações em áreas vulneráveis.