Arsenal terá que ser perfeito para alcançar o Liverpool, considera Arteta

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, considerou, nesta sexta-feira (29), que sua equipe terá que ser perfeita se quiser alcançar o Liverpool, líder isolado do Campeonato Inglês.

Depois de dois vices consecutivos atrás do Manchester City, o time londrino começou a temporada como um dos favoritos ao título, mas no momento ocupa a quarta colocação com oito pontos atrás dos 'Reds'.

Arteta foi questionado em entrevista coletiva se o Arsenal precisa ser perfeito para brigar pelo campeonato com o Liverpool, que venceu dez dos 12 jogos disputados até aqui.

"Se eles continuarem assim, com certeza. Com os números que estão alcançando e a quantidade de jogos que estão ganhando", afirmou o treinador.

"Mas o foco está em nós mesmos, em manter a consistência, é uma corrida longa", acrescentou.

O Arsenal visita no sábado o West Ham, depois da goleada por 5 a 1 sobre o Sporting de Portugal na terça-feira pela Liga dos Campeões.

Na semana passada, os 'Gunners' derrotaram o Nottingham Forest por 3 a 0, resultado que encerrou uma série de quatro jogos sem vitória na Premier League.

"Os jogos são a cada três dias, não importa o que fizemos ontem", encerrou Arteta.

jw/mw/iga/PM/cb/jb

© Agence France-Presse