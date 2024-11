António Costa recebe símbolo da presidência do Conselho Europeu

O português António Costa recebeu, nesta sexta-feira (29), o símbolo da presidência do Conselho Europeu, um pequeno sino usado para conduzir as cúpulas, das mãos do titular em fim de mandato, o belga Charles Michel.

Oficialmente, a gestão de Costa começa no domingo, 1º de dezembro, mas Michel já passou o símbolo de comando ao português em uma cerimônia no átrio frontal da sede do Conselho Europeu, em Bruxelas.

"Lisboa é a minha cidade, Portugal é o meu país e a Europa é a nossa casa comum. Não há contradição entre esses três níveis", disse Costa em seu discurso.

Para o ex-primeiro-ministro português, "neste mundo globalizado, a única forma de ser verdadeiramente patriota, de garantir a soberania, é construir uma Europa comum".

"Somente juntos seremos capazes de defender a segurança, a estabilidade e a paz em nosso continente. Somente juntos poderemos alcançar a prosperidade compartilhada, o crescimento econômico e a transição climática", afirmou.

A partir de domingo, Costa chefiará uma das principais instituições da União Europeia, ao lado da alemã Ursula von der Leyen (Comissão Europeia) e da maltesa Roberta Metsola (Parlamento).

Como titular do Conselho Europeu, presidirá as cúpulas de chefes de Estado e de governo, conhecidas por suas reuniões intermináveis e acordos repentinos obtidos por meio de consultas diretas entre os líderes.

A função de Costa será identificar as áreas em que o interesse coletivo se sobrepõe aos aspectos nacionais e conduzir os líderes a consensos.

