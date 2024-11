'Ainda Estou Aqui': pré-estreia do filme do diretor brasileiro Walter Salles lota cinema em Paris

A sessão única de pré-estreia aberta ao público na França do filme 'Ainda Estou Aqui', do diretor Walter Salles, lotou a sala de 400 lugares do cinema L'Arlequin no sexto distrito da capital na noite desta quinta-feira (28). O filme já superou a marca de 2 milhões de espectadores nos cinemas do Brasil em sua quarta semana em cartaz, e a estreia oficial nos cinemas franceses está marcada para janeiro de 2025.

Luiza Ramos da RFI em Paris

As vendas da sessão única legendada em francês para 400 espectadores e convidados se esgotaram rapidamente. Porém, mesmo com o sucesso do filme no Brasil, que já superou a marca de 2 milhões de espectadores nos cinemas em sua quarta semana em cartaz, segundo O Globo, o diretor segue modesto quanto a uma possível indicação para o Oscar.

"O mais importante, na verdade, para mim é um retorno das pessoas na sala de cinema, a volta da experiência coletiva do cinema que permite pensar quem nós somos, da onde que a gente vem, para onde que a gente vai. Depois, os prêmios vêm ou não vem. Isso a gente não controla", pontou Salles em entrevista exclusiva à RFI.

O filme já recebeu alguns prêmios, como o de melhor roteiro no Festival de Veneza este ano.

Na primeira apresentação pública francesa de 'Ainda Estou Aqui', Walter Salles, que viveu no país de 1964 a 1969, recordou a parceria da França na realização do premiado filme 'Central do Brasil' de 1998.

"A França sempre foi uma boa companheira de viagem. Eles foram coprodutores de vários filmes, desde 'Central do Brasil'. Então retomar isso agora é bacana também. Essa é a primeira pré-estreia nossa aqui", relata o cineasta.

A importância no buzz nas redes sociais

O frenesi criado pelos brasileiros empolgados por uma possível indicação da atriz Fernanda Torres ao Oscar de melhor atriz - prêmio concorrido por sua mãe Fernanda Montenegro por 'Central do Brasil' há 25 anos - fez com que a foto de Torres, publicada pelo Instagram oficial da Academia de cinema em 18 de novembro, alcançasse milhões de reações em poucas horas, ultrapassando de longe números alcançados pelos atores de Hollywood. Além disso, memes e citações sobre os atores nas redes sociais deixaram 'Ainda Estou Aqui' nos trend topics por vários dias.

Para Walter Salles, a importância do fenômeno na internet vai além: "Eu acho que isso tem sido muito bacana no sentido em que o filme está gerando pensamento, as pessoas estão discutindo, sabe? Concordando ou não com ele, mas discutindo. Essa polifonia, essas opiniões que se multiplicam na internet são outro presente, de ver que o filme pode ecoar dessa forma também outras formas de mídia".

Opinião da qual compartilha também Ana Lúcia Paiva, filha na vida real do casal Rubens e Eunice Paiva, interpretados por Selton Mello e Fernanda Torres no longa.

"O filme está chegando em todas os estados, população, camadas sociais. As pessoas voltam para rever o filme com a família. Isso é muito bonito, eu acho", relatou à RFI com exclusividade.

História: recordar a ditadura

A filha de Rubens Paiva, que já havia assistido ao filme no Festival de Veneza, mas em Paris teve a oportunidade de rever acompanhada de sua família e amigos, se diz aliviada por ver a história relembrada para a população não pela história da sua família, "mas pela história do Brasil".

"Eu respirava com uma respiração artificial há 53 anos e que agora eu tirei e posso respirar. Todo mundo está sabendo o que aconteceu", diz Ana Lúcia Paiva.

"É maravilhoso. Agora as pessoas sabem que teve ditadura militar porque os jovens não sabem mais. E sabem o risco que a gente corre se voltar para a ditadura militar. A gente chegou perto, então é bom a gente estar atento de que não é milagre brasileiro. Como tem uns que diziam que ditadura era melhor que a democracia... Então, estou muito feliz, muito feliz de que todo mundo agora sabe o que aconteceu e vai tomar cuidado (...)", avalia Ana Lúcia Paiva.

A sessão em Paris teve ainda, após a exibição, um debate entre Walter Salles e o cineasta e roteirista francês Olivier Assayas, que apontou a qualidade técnica e as mudanças das narrativas de filmagem que conduziam o ritmo da trama. Técnicas que Salles revelou ter sentido necessidade de aplicar ao longo das filmagens.

O premiado diretor brasileiro revelou ainda que o filme 'Ainda Estou Aqui' tem uma tendência autoral de sua parte, já que ele próprio é amigo de infância dos cinco irmãos Paiva e frequentou a casa, cenário importante do longa, quando a família ainda vivia no Rio de Janeiro, antes de Rubens desaparecer vítima da ditadura militar brasileira. Ele considera Ana Lúcia Paiva, Marcelo Rubens Paiva - autor do livro 'Ainda Estou Aqui', que inspirou o filme - e seus irmãos, como velhos amigos.

A estreia oficial da produção na França, onde o filme passa a se chamar 'Je Suis Toujours Là', será em 15 de janeiro de 2025.