Ybyrá Capital e Petrogoiás formam joint venture para combustíveis nos EUA

SÃO PAULO (Reuters) - A Ybyrá Capital anunciou nesta quinta-feira que assinou carta de intenções para criar uma joint venture nos Estados Unidos com a Petrogoiás Distribuidora de Combustível.

A operação terá foco inicial em Houston, no Texas, e contará com duas operações mensais de importação de diesel majoritariamente, sendo dois navios com capacidade de 50.000 toneladas cada, totalizando 24 operações anuais.

"O acordo é parte do plano da companhia para trazer negócios com fluxo de caixa corrente de curto prazo, acumulo de reservas e concentrar seus esforços em aumentar a liquidez dos ativos em carteira", disse a Ybyrá Capital.

A Petrogoiás é uma distribuidora independente sediada em Senador Canedo (GO) e atua há mais de uma década no segmento de importação e distribuição de combustível, com operação em Tocantins, Maranhão, Pará, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Ceará e Bahia.

(Por Letícia Fucuchima)