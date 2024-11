Vai chover hoje em SP? Veja a previsão

A cidade de São Paulo deve registrar pancadas de chuva no fim da tarde desta quinta-feira, 28, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo. A expectativa é que o dia siga ensolarado com previsão de máxima de 33ºC.

"A propagação de áreas de instabilidade provoca pancadas de chuva com potencial para trovoadas, rajadas de vento e formação de alagamentos. As precipitações significativas podem se estender para as primeiras horas da noite", estima o CGE.

Na sexta-feira, 29, uma frente fria ao longo do litoral paulista mantém o tempo instável na faixa leste paulista. Em razão disso, o céu deve ficar nublado pela manhã e a sensação será de tempo abafado. "A partir do meio da tarde, as instabilidades ganham força e há potencial para chuva moderada a forte e formação de alagamentos", projeta o órgão municipal.

Conforme a Meteoblue, as precipitações estão previstas até a próxima semana na cidade de São Paulo, sendo mais intensas na sexta, sábado, 30, e terça, 3. A condição climática, no entanto, pode ser atualizada.

Ainda de acordo com a empresa de meteorologia, as temperaturas também começam a diminuir nos próximos dias, vindo a cair mais entre terça e quarta, 4, quando a máxima prevista será de 22ºC.

Veja a previsão para os próximos dias:

- Quinta-feira: entre 23ºC e 33ºC;

- Sexta-feira: entre 23ºC e 28ºC;

- Sábado: entre 21ºC e 28ºC;

- Domingo: entre 21ºC e 27ºC;

- Segunda-feira: entre 22ºC e 29ºC;

- Terça-feira: entre 18ºC e 22ºC;

- Quarta-feira: entre 18ºC e 22ºC.