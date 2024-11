UE encerra investigações contra Amazon, Starbucks e Fiat sobre regras fiscais

BRUXELAS (Reuters) - A Comissão Europeia disse nesta quinta-feira que encerrou investigações relacionadas a regras fiscais concedidas por Luxemburgo e pela Holanda às empresas Amazon, Fiat e Starbucks.

Em 2015 e 2017, a Comissão concluiu que Luxemburgo concedeu vantagens fiscais seletivas à Fiat e à Amazon, e a Holanda à Starbucks, em uma violação às regras de auxílio estatal da União Europeia (UE).

Essas decisões, no entanto, foram todas anuladas pelos tribunais da UE.

Com a anulação, a Comissão disse que decidiu encerrar as investigações e confirmou que as empresas não receberam vantagens fiscais seletivas contrárias às regras do bloco europeu.

(Reportagem de Bart Meijer)