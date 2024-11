Toyota tem 9ª queda consecutiva de produção em outubro

TÓQUIO (Reuters) - A produção global da Toyota caiu pelo nono mês consecutivo em outubro, arrastada por grandes recuos nos Estados Unidos e China, mas o declínio foi moderado em comparação com os meses anteriores.

A maior montadora do mundo também teve a primeira alta em cinco meses nas vendas globais, que cresceram 1,4%, para 903.103 veículos, um recorde para o mês de outubro.

A Toyota disse nesta quinta-feira que produziu 893.164 veículos globalmente, uma queda de 0,8%. Isso se compara a uma queda de 8% em setembro.

A produção nos Estados Unidos caiu 13%, prejudicada por uma interrupção de quatro meses na produção dos modelos Grand Highlander e Lexus TX devido a um problema de airbag. A produção dos modelos foi retomada em 21 de outubro.

Na China, onde a concorrência com as marcas locais continua intensa, a produção da Toyota caiu 9%. A montadora japonesa também produziu 13% menos carros na Tailândia, em meio à baixa demanda.

No Japão, que responde por cerca de um terço do volume de veículos montado pela Toyota, a produção aumentou 8%, recuperando-se dos números fracos de um ano atrás, quando um acidente nas instalações de um fornecedor levou à paralisação parcial de várias fábricas.

No Canadá e no México, a produção da montadora aumentou 2% em ambos os países.

No Brasil, a Toyota produziu em outubro 21.250 veículos ante 19,8 mil em setembro. As vendas no país somaram 19,3 mil unidades no mês passado após 19,5 mil no mês anterior.

Os números de produção e vendas incluem veículos da marca de luxo Lexus da Toyota, mas excluem as empresas do grupo Hino e Daihatsu.

(Por Kantaro Komiya)