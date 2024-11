Huawei Freebuds 6i cancela bem ruídos do ambiente e permite vários ajustes

Fones sem fios (TWS são bastante práticos no dia a dia. E a Huawei lançou no Brasil a nova versão da sua linha intermediária, o Freebuds 6i. De cara, ele chama atenção pelo preço. Com oferta antecipada de Black Friday, ele sai hoje (28) por R$ 519.

Entre suas funções estão o cancelamento de ruído ativo, equalizador de som e controle por toque. O Guia de Compras UOL testou o modelo e conta como foi a experiência.

O que mais gostei

Cancelamento de ruído. O Huawei Freebuds 6i traz o chamado ANC (Active Noise Cancelling, ou cancelamento ativo de ruídos). Isso significa que o fone é capaz de analisar o som do ambiente e agir de forma a neutralizá-lo.

É um recurso que funciona muito bem e, de fato, todo o barulho exterior é anulado. Pude testar em diferentes ambientes, de dentro de um trem do metrô até ruas movimentadas, e não ouvi nem sinal do som ambiente.

O ANC do Freebuds 6i tem três níveis de funcionamento: um que o ativa totalmente, outro que deixa passar parte do som ambiente (o que é útil para se manter consciente do ambiente ao redor) e totalmente desligado.

Detalhe do app Huawei AI Life Imagem: Reprodução

App durante os testes com o Huawei Feebuds 6i Imagem: Reprodução

Qualidade sonora. O Huawei Feebugs 6i apresenta um som equilibrado em sua configuração padrão, o que é útil tanto para ouvir músicas quanto para ser usado em chamadas de voz e vídeo. Até mesmo os graves se mostram presentes, ainda que, por razões óbvias, eles não se comparem com os reproduzidos por fones maiores.

E mesmo em um aspecto no qual ele não se destaca de cara, que são as frequências mais agudas, pode ser contornado usando o aplicativo Huawei AI Life, uma vez em que é possível ajustar cada faixa de frequência individualmente, sem depender apenas de opções pré-definidas de equalização.

Possibilidade de ajustar a equalização pelo app Imagem: Reprodução

App permite ajustar cada faixa de frequência Imagem: Reprodução

Personalização via app. Disponível para Android e iOS, o Huawei AI Life é um aplicativo bem completo e simples de usar. Por meio dele, é possível checar os níveis de bateria dos fones e da caixinha de recarga, bem como ajustar parâmetros do som, testar se a ponteira que você está usando —são três tamanhos disponíveis— é a ideal e também uma ajuda para encontrar os fones.

Além disso, no app também é possível personalizar os controles de gesto, que, aliás, funcionam muito bem nesses fones. Há quatro possibilidades de gestos:

tocar duas vezes nas hastes dos fones, tocar três vezes, tocar e segurar, deslizar.

Esses gestos podem realizar uma série de funções, como aumentar e diminuir volume, avançar ou retroceder músicas, alternar os modos de cancelamento de ruído, atender ou recusar chamadas, entre outros.

Pontos de atenção

Bateria. Como geralmente ocorre com fones TWS, o carregamento do Huawei Freebuds 6i ocorre em duas etapas: cada fone é recarregado pelo estojo. Esse, por sua vez, é recarregado via USB-C (junto com o fone vem apenas um cabo curto, não um adaptador de tomada).

A autonomia dos fones varia de acordo com o uso do cancelamento de ruído. Com ele ativo, foram pouco mais de quatro horas de reprodução. Com ele desativado, a autonomia passou de cinco horas.

Segundo a Huawei, o estojo é suficiente para quatro recargas, além de ser capaz de recarregar totalmente os fones em no máximo 40 minutos, o que foi comprovado na prática.

Design. Se você procura um fone discreto é bom prestar bastante atenção em qual cor do Huawei Freebuds 6i irá escolher. No teste, a marca enviou uma unidade que tem o estojo roxo e os fones cromados - que chamam bastante a atenção quando estão na orelha.

Não seria a minha cor de escolha. Felizmente há duas opções, preta e branca, que deixam o fone menos chamativo na orelha.

Detalhe do Huawei Feebuds 6i roxo Imagem: Rodrigo Lara

Recursos adicionais

O Huawei Freebuds 6i traz conexão Bluetooth 5.3, certificação IP54 (resistência a respingos e poeira) e também pode ser conectado a dois dispositivos ao mesmo tempo.

Para quem eu indico?

O Huawei Freebuds 6i é uma boa opção para quem busca um fone que vai além dos modelos básicos e não quer gastar tanto com isso.

O preço dele médio é de R$ 600 e não é barato. Mas para mim ele justifica o investimento ao trazer recursos —que funcionam muito bem, é bom deixar claro— vistos geralmente em modelos mais caros.

