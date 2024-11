TV: Retrato falado de suspeito de matar delator do PCC é revelado

Foi divulgado o retrato falado de um dos suspeitos de matar Vinicius Gritzbach, o delator do PCC, no Aeroporto de Guarulhos.

O que aconteceu

O retrato falado mostra um homem que seria, segundo o Departamento de Homicídios de São Paulo, um dos suspeitos de matar o delator. A imagem foi divulgada com exclusividade pelo Jornal Nacional, da TV Globo, nesta quinta-feira (28).

A imagem mostra um homem com camisa preta e boné branco, traje que teria sido utilizado no dia do assassinato. O retrato é revelado 20 dias após o início das investigações, quando Vinicius Gritzbach, empresário delator do PCC, foi morto a tiros após voltar de uma viagem.

O retrato foi obtido após análise de câmeras de segurança momentos após a morte. Também foram recolhidas imagens de câmeras de segurança de ruas por onde o suspeito passou após o crime, em Guarulhos, e de uma linha de ônibus que teria sido utilizada pelos atiradores para fugir.

Após abandonarem o carro usado no crime a 6 km do aeroporto, suspeitos seguiram a pé por vias de Guarulhos. Os homens seguiram com cabeças baixas até entrarem em um coletivo. O segundo, apresentado no retrato, usava um boné.

Novas imagens mostram suspeito de assassinato do delator do PCC, Vinícius Gritzbach Imagem: Reprodução

Os investigadores já identificaram dois dos suspeitos pela morte e já ordenaram prisões. Um homem, considerado olheiro dos atiradores no aeroporto, Kauê do Amaral Moura, e outro responsável pelos veículos de fuga dos homens, Matheus Augusto de Castro Mota.

O UOL tenta contato com a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) para confirmar a obtenção do retrato falado. Caso haja resposta, o texto será atualizado.

Gritzbach foi morto dias após assinar um acordo de colaboração com o MPSP (Ministério Público de São Paulo). Ele apontou para supostos integrantes do PCC e relatou que havia policiais corruptos em investigações sobre a facção.