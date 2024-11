'Rei e rainha' da creatina: quem são donos de marca suspeita de adulteração

Yuri Silveira de Abreu e Fabiula de Arruda Freire, conhecidos como "rei e rainha" da creatina, são os empresários à frente da Soldiers Nutrition. Dois endereços endereços ligados à empresa foram investigados pela Polícia Civil neste mês, após denúncias de irregularidades na produção da substância.

O que aconteceu

Polícia Civil de São Paulo interditou dois endereços ligados à Soldiers Nutrition. A operação, relatada pela Folha de S.Paulo, resultou na apreensão de 30 toneladas de creatina por irregularidades sanitárias. As denúncias incluem manipulação inadequada dos produtos e falhas na rastreabilidade exigida por lei.

Yuri de Abreu começou sua trajetória empreendedora em 2014, durante uma crise pessoal. Aos 21 anos, ele perdeu o emprego e descobriu que seria pai. Em entrevista à Forbes, Yuri contou que iniciou musculação e, ao ser recomendado a consumir creatina, notou a disparidade de preços e decidiu revender o produto.

A Soldiers Nutrition cresceu rapidamente e alcançou faturamento de R$ 150 milhões em 2023. A empresa registrou um aumento de 900% em um ano, segundo a revista Exame, e projeta faturar R$ 250 milhões em 2024. Uma nova unidade de 10 mil metros quadrados em Cajamar está sendo construída para produzir 300 mil itens por mês.

Fabiula Freire, cofundadora e esposa de Yuri, desempenha papel central no marketing da Soldiers. Conhecida como "rainha da creatina", ela mistura a promoção de produtos com mensagens de fé e positividade. Em seu Instagram, com 17 mil seguidores, Fabiula publica momentos fitness, eventos familiares e vídeos lendo passagens bíblicas.

Yuri utiliza suas redes sociais para compartilhar sua rotina e valores. Com 103 mil seguidores no Instagram, ele publica vídeos de treinos, momentos em família e fotos com personalidades como Neymar e Ronaldo Fenômeno. Além disso, reforça a filosofia de negócios da Soldiers, chamada por ele de "Excellence for Less".

Estratégia "Excellence for Less" combina qualidade com preços competitivos. Em postagens no LinkedIn, Yuri explicou que a eliminação de intermediários permite que os produtos da Soldiers sejam vendidos diretamente ao consumidor. Essa abordagem, segundo ele, garante suplementos acessíveis e de alta qualidade, fabricados com matéria-prima importada.

As investigações

Em nota, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que a 3ª Delegacia de Investigações Gerais do Departamento Estadual de Investigações Criminais investiga os fatos. No dia 5 de novembro, a unidade policial realizou uma operação e apreendeu toneladas de suplementos alimentares, encaminhados para perícia. "Assim que os laudos forem concluídos, serão analisados pela autoridade policial. Mais detalhes serão preservados para garantir a autonomia ao trabalho policial", esclareceu.

Empresa informa que os dois estabelecimentos interditados não pertencem à Soldiers. "São fornecedores terceiros, sendo um deles uma empresa de transportes. A fábrica da Soldiers foi inspecionada pela Vigilância Sanitária e continua funcionando normalmente", complementa.