Pronunciamento foi oportuno porque preparou reunião e objetivo é esclarecer, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira, 28, que fez o pronunciamento em rede de rádio e TV para anunciar as medidas fiscais a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e rebateu as críticas de que teria usado mais tempo na declaração para falar da reforma do imposto de renda, e não das iniciativas de contenção de gastos. "Se fizer minutagem, vai ver que na parte final menciono a questão da renda, foram 30 segundos. É o primeiro pronunciamento que faço e foi a pedido de Lula. Jamais teria iniciativa de fazer isso porque não é protocolar fazer sem que presidente peça", comentou Haddad, ao ser questionado se havia alguma pretensão política no pano de fundo do pronunciamento.

Para o ministro, o pronunciamento foi "oportuno" porque preparou as divulgações de hoje, tendo sido requisitado por Lula por envolver temas complexos.

"E nosso objetivo é esclarecer. Eu tento ser o mais discreto possível, procuro atender na medida de necessidade de esclarecimento, quando há ruído problema de comunicação. Não sou pessoa que está buscando outra coisa senão crescer com responsabilidade", afirmou Haddad.