'Novo cangaço': Polícia prende suspeitos de roubo de R$ 20 milhões no MA

Uma operação em conjunto entre a Polícia Civil da Paraíba, a PRF e a Polícia Militar de seis estados e do Distrito Federal iniciada hoje de manhã desarticulou uma quadrilha especializada em ações aos moldes do "novo cangaço". O grupo é suspeito de participar de um mega-assalto de R$ 20 milhões no Maranhão.

O que aconteceu

A Operação Rastro do Cangaço prendeu cerca de 20 suspeitos de integrar a quadrilha. As ações simultâneas ocorrem no Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Goiás e no Distrito Federal.

Líder do grupo foi preso com espingarda. José Dantas Brandão, o Zezinho Brandão, foi capturado hoje em Cabrobó, interior pernambucano. Responsável pelo apoio logístico do grupo, Weslley Igor da Silva foi preso no Distrito Federal.

Ação está atrás de um dos criminosos mais procurados do Maranhão. Clauton Barbosa Gonçalves está foragido desde agosto, após ser beneficiado pela saída temporária e não retornar ao sistema penitenciário. Antes, ele havia sido preso em 2018 por suspeita de liderar ataques a três carros-fortes no Maranhão. Na ocasião, agentes apreenderam comprovantes de transações de R$ 70 mil e sete veículos.

Em uma das ações, agentes encontraram armas e munições enterradas no chão. O UOL não localizou a defesa dos suspeitos presos. Se houver manifestação, ele será incluído nesta reportagem.