Opep adia reunião sobre estratégia de produção para 5 de dezembro

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados (Opep+) confirmou o adiamento da sua reunião de domingo para discutir a política de produção de petróleo para 5 de dezembro. Em comunicado publicado nesta quinta-feira, 28, o grupo citou que vários ministros participarão da Cúpula do Golfo no Kuwait, que está marcada para domingo.

A Opep+ deverá discutir se prosseguirá com aumento de produção planejado para começar em janeiro, com a maioria dos analistas esperando que o grupo adie ainda mais os planos devido às preocupações do mercado sobre um abrandamento na procura global e perspectivas de um excedente de oferta no próximo ano.

Os contratos do petróleo acentuaram a queda. Perto das 6 horas (de Brasília), os futuros do petróleo bruto WTI para janeiro cediam 0,49%, a US$ 68,38 por barril. Os futuros do petróleo Brent para fevereiro tinham baixa de 0,46%, para US$ 71,98 por barril.