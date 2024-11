Mais de 50% dos franceses desejam queda do governo, mostra pesquisa

PARIS (Reuters) - Cerca de 53% dos franceses querem que o governo do primeiro-ministro Michel Barnier caia devido ao descontentamento em relação ao orçamento proposto por ele, de acordo com uma pesquisa do Ifop-Fiducial para a Sud Radio publicada nesta quinta-feira.

A pesquisa indicou que 67% se opõem ao orçamento de Barnier, que visa reduzir o crescente déficit público da França por meio de 60 bilhões de euros em aumentos de impostos e cortes de gastos, enquanto 33% o apoiam.

O governo de Barnier pode cair antes do Natal, e talvez até mesmo na próxima semana, se os adversários de extrema-direita e de esquerda forçarem uma moção de desconfiança que ele provavelmente perderá, de acordo com uma dúzia de fontes de todo o espectro político.

Os resultados do levantamento Ifop-Fiducial foram baseados em uma pesquisa com 1.006 pessoas realizada em 26 e 27 de novembro.

Em uma pesquisa da Elabe para a BFM TV na quarta-feira, 63% dos entrevistados disseram que o presidente Emmanuel Macron deveria renunciar se o governo de Barnier cair.

(Reportagem de Sudip Kar-Gupta)