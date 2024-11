Lupi: Pacote de corte de gastos reforça nosso trabalho na Previdência

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, declarou nesta quinta-feira, 28, que o pacote para redução de gastos públicos apresentado pela equipe econômica "reforça" o trabalho do Ministério da Previdência na revisão de benefícios do INSS, com a perspectiva de evitar irregularidades na concessão de aposentadorias e outros pagamentos mensais.

"O ministro Haddad anunciou um reforço na fiscalização (sobre a concessão de benefícios do INSS). Daremos direito para quem tem direito (benefício do INSS)", declarou, em conversa com jornalistas da sede do Ministério.

Lupi disse ainda que houve participação de integrantes da pasta em "todos os encontros" sobre as anunciadas. Para ele, há identificação de "muitas irregularidades".

Pela previsão dada pela equipe econômica, será enviado ao Legislativo uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) com alterações no abono salarial, no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), dentre outros pontos. Em paralelo, um projeto de lei trará alterações no valor do salário mínimo, mudanças no Benefício de Prestação Continuada (BPC) e outras matérias.