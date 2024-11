Canal UOL estreia nova temporada de série com Otaviano e Flávia Alessandra

"Lia & Léo" estão de volta. Os personagens de Flávia Alessandra e Otaviano Costa retornam ao UOL em novo formato.

A série, primeiro projeto de dramaturgia do casal para a internet, estreia nesta sexta-feira (29) também na TV. Os episódios serão veiculados no Canal UOL e estarão disponíveis no canal do YouTube de Splash.

A partir de notícias do dia a dia, Lia e Léo debatem temas como relacionamento, dinheiro, sexo, tudo da vida a dois.

Lia & Léo: Flávia Alessandra e Otaviano Costa no episódio "Black Friday", da segunda temporada da série Imagem: UOL

Mais tempo de Lia e Léo (e na horizontal!)

Depois de doze episódios veiculados nas redes sociais, a nova sequência vem em novo formato: na horizontal e duração mais longa.

No primeiro episódio, Lia está concentrada no seu computador: é black friday e as ofertas não param de aparecer na sua tela. Enquanto isso, Léo tenta ver seu jogo de futebol e faz um alerta sobre os inúmeros golpes e propagandas enganosas.

Será que ele vai resistir?

O episódio "Black Friday" estreia no Canal UOL nesta sexta-feira, às 12h50, e também estará disponível no YouTube de Splash.