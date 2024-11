EcoRodovias ganha leilão da Nova Raposo com proposta de R$ 2,19 bilhões

Com uma proposta de R$ 2,19 bilhões, a empresa de infraestrutura EcoRodovias ganhou a concessão do projeto Nova Raposo em leilão realizado nesta quinta-feira (28) pelo governo do estado de São Paulo. A concessão inclui as rodovias SP-280, SP-270, SP-029 e envolve dez cidades: Araçariguama, Barueri, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Santana de Parnaíba, São Paulo, Itapecerica da Serra e Embu das Artes.

A disputa pelo projeto estava entre as empresas Via Appia, Grupo EPR, EcoRodovias e CCR.

Leilão

O leilão aconteceu na tarde desta sexta (28) na sede da B3, a Bolsa de Valores brasileira, no centro da capital paulista. A EPR deu o segundo maior lance, de R$ 1,17 bilhão, seguida da CCR, que ofereceu R$ 1,04 bilhão pela concessão, e pela Via Appia, com lance de R$ 447,48 milhões. O lance da EcoRodovias foi o último a ser anunciado e foi recebido com aplausos da plateia que assistia ao certame.

Marcello Guidotti, CEO da EcoRodovias, afirma que empresa está contente com vitória. O lance dado pela empresa foi o dobro da segunda colocada, e Guidotti afirma que valor vai trazer retorno esperado pela EcoRodovias com a concessão. "Demos um lance que achamos justo e que seguramente vai trazer o retorno que estimamos, baseado em premissas muito sólidas", disse Guidotti a jornalistas.

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), participou do leilão. Após o anúncio da vitória da EcoRodovias, Tarcísio disse que o maior legado do governo pode deixar é colocar "São Paulo na direção certa" e que gestão está "fazendo o que tem que ser feito". O governador disse que, no ano que vem, haverá outros leilões, como o das linhas 11, 12 e 13 da CPTM e das balsas.

Um grupo de manifestantes se reuniu próximo ao prédio da B3 contra a concessão. Os manifestantes tinham faixas com a frase "Não aos 12 pedágios. Solução: transporte público de massa com qualidade". A Polícia Militar isolou a entrada do prédio da B3 e havia pelo menos 20 policiais no entorno do prédio.

Concessão

Governo estadual afirma que a proposta é modernizar trechos da Raposo Tavares entre a capital de São Paulo e Cotia. O pregão, que fecha a Maratona de Leilões 2024 do governo de São Paulo, contou com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP).

Grupo vencedor do leilão fica com a concessão por 30 anos. O investimento estimado na concessão é de R$ 7,9 bilhões e a expectativa é de que ele gere 8.300 empregos. Do total, R$ 1,3 bilhão deve ser destinado à segurança viária.

A concessão inclui as rodovias SP-280, SP-270, SP-029. O leilão também contempla o trecho municipal entre Cotia e Embu das Artes, paralelo ao Rodoanel Oeste e, de acordo com governo, vai beneficiar 10 cidades: Araçariguama, Barueri, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Santana de Parnaíba, São Paulo, Itapecerica da Serra e Embu das Artes.

O lote Nova Raposo faz parte do PPI-SP (Programa de Parcerias de Investimentos de São Paulo). Segundo a Secretaria de Parcerias em Investimentos, o projeto prevê investimentos em duplicações, implantação de faixas adicionais, vias marginais, novos dispositivos, adequação de obras de artes especiais, novas passarelas e pontos de ônibus.

Marginais

Concessão vai implementar 43 quilômetros de vias marginais contínuas no trecho urbano entre São Paulo e Cotia. O objetivo é dar mais fluidez ao trânsito e segurança para motoristas e pedestres. Os investimentos previstos nas marginais são de R$ 432 milhões, conforme o governo estadual.