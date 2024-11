Jornalista descobriu câncer raro no cérebro após tontura: 'Quase morri'

O jornalista Daniel Scola, 48, descobriu um câncer raro no cérebro em julho de 2021 após passar meses com tontura. Ele vivia o auge da carreira. Era a principal voz do rádio no Rio Grande do Sul, à frente do programa de maior audiência do estado, o Gaúcha Atualidade.

A tontura, que começou leve, virou um problema. Após um mês investigando a causa, veio o diagnóstico: meduloblastoma, um tipo de câncer agressivo no cerebelo e raro em adultos.

As memórias do tratamento e a vida após o câncer, incluindo sequelas na fala e no caminhar, são detalhadas no livro "Aluno da Tempestade", escrito por Scola em oito meses e publicado em setembro.

"Emocionei-me bastante lembrando-me de tudo que passei, da transição de um sujeito muito saudável para um homem desacordado, na cama de uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva)", descreve em um trecho da obra.

Sou jornalista e trabalhava numa rádio. O câncer tirou o meu instrumento de trabalho, a minha voz. É uma frustração, mas o que me satisfaz é que eu tenho voz pela escrita. Eu quase morri, mas fiquei vivo para contar essa história. Agora, tenho um papel que considero bem mais nobre: conscientizar as pessoas sobre a importância da saúde.

Daniel Scola, em entrevista a VivaBem

Scola, em foto de 2020, nos estúdios da Rádio Gaúcha. Meses depois, ele descobriu um câncer raro no cérebro Imagem: Divulgação

'Quanto tempo de vida eu tenho?'

As tonturas começaram em fevereiro de 2021. Era pouco depois do Carnaval e pandemia, por isso, se expor ao hospital para cuidar de um problema até então banal não parecia necessário. Scola também acreditou que a adaptação a lentes multifocais que usava havia pouco tempo justificava o incômodo.

Ele só mudou de ideia no dia em que quase deixou cair do colo a filha mais nova, que tinha 1 ano e meio. Era junho, e a tontura, acompanhada de uma leve dor de cabeça, fazia parte do seu dia a dia. "Se não fosse a babá me segurando, eu teria caído. Aí fui ao médico."

Veio primeiro a suspeita: labirintite. Mas a vertigem não melhorou com o tratamento, e o médico pediu uma ressonância magnética da cabeça. "No dia do exame, tomando café, olhei pela janela. Estava chovendo, um frio do caramba, pensei: e se eu não for? Eu posso ficar aqui no quentinho com as minhas filhas. Só fui porque já estava arrumado e sabia que em meia hora estaria de volta."

Ao final do exame, uma das técnicas perguntou se as imagens eram "só para um check-up ou investigação". "Perguntei o porquê. E ela disse que o médico ia me ligar. Ali já pensei que só poderia ter algo errado", lembra.

Scola recebeu o diagnóstico no mesmo dia, por telefone. Ele tinha um tumor no centro do cerebelo, região do cérebro responsável pelo equilíbrio —daí as tonturas. As características exatas, porém, só seriam conhecidas após cirurgia.

"Sabe aquela tua tontura? Tu tem um tumor na cabeça", disse o médico. Ninguém imagina receber uma notícia dessas —nem mesmo um jornalista que já viu muito na vida: terremotos, quedas de governo e que cobria o front de uma emergência sanitária sem precedentes. O choque intenso só o fez perguntar ao médico quando tempo de vida tinha.

Pensei: será que vou morrer? Tenho duas filhas pequenas, na época uma tinha 1 e meio e a outra, 3. Eu fiquei atônito, estava no auge da minha carreira profissional. Nunca fumei, me alimentava bem, só bebia socialmente.

Daniel Scola

Câncer raro em adultos surpreendeu os médicos

Um neurocirurgião foi indicado a Scola. "A primeira pergunta que fiz para o médico foi quanto tempo eu ia ficar fora. Para ter noção do quanto eu era inconsequente", lembra. "Como ele disse que a recuperação da cirurgia levava duas semanas, tirei férias de 30 dias. Pensei que ia operar e aproveitar o resto para ficar com a minha família."

Apenas a chefe sabia do diagnóstico. O jornalista não queria causar comoção e acreditava que a cirurgia seria suficiente para tratá-lo. A surpresa dos médicos veio durante a operação: Scola tinha um meduloblastoma, muito raro em adultos —gliomas são os tumores mais comuns nessa faixa etária e, em alguns casos, só a cirurgia dá conta do quadro.

"Há menos de 1% de risco de um meduloblastoma em adultos", explica Arthur Pereira Filho, neurocirurgião do Hospital Moinhos de Vento (RS) e que operou Scola. "Quando o patologista veio trazer a notícia [durante a cirurgia], isso surpreendeu a equipe", lembra. A lesão tinha 3,5 centímetros, grande para a área do cerebelo.

Tudo correu bem no procedimento, mas a descoberta do tipo de câncer indicava a necessidade de um combo agressivo. Tumores assim podem crescer rápido e, por isso, precisam de intervenção multidisciplinar: cirurgia, radioterapia e quimioterapia.

O risco era de as células malignas migrarem pelo sistema nervoso, incluindo a medula espinhal, o que aumenta o risco de a doença se espalhar pelo corpo (metástases). Era uma corrida contra o tempo, que duraria mais do que um mês de férias.

A leitura foi o refúgio de Scola em meio à agressividade do tratamento oncológico Imagem: Reprodução/Instagram/@danielscola

Jornalista perdeu a voz durante a quimioterapia

Scola teve hidrocefalia no pós-operatório, ainda na UTI, e os seus batimentos caíram de 100 para 24 por minuto. "Isso é quase morte", diz ele.

O risco era conhecido pelo jornalista. "O médico me disse: a chance de tu ficar vivo é grande, mas tu também pode morrer. Havia risco de uma complicação depois da primeira cirurgia. E foi o que aconteceu."

Após a recuperação, veio a segunda fase do tratamento. Primeiro, 30 sessões de radioterapia e, depois, seis ciclos de quimio. A etapa final foi a mais difícil, conta o jornalista. Os efeitos colaterais eram intensos. Scola não conseguia comer devido às aftas na boca e na garganta. As únicas opções possíveis eram gelatina, sorvete e iogurte.

Foi nesta fase em que perdeu a fala e a força para andar devido a danos nos nervos, uma complicação chamada neuropatia. "Algumas drogas utilizadas na quimioterapia podem induzir o que chamamos de neuropatia, capaz de determinar danos à fala. Sequelas de radioterapia e cirurgia também contribuem neste processo, é uma soma de fatores", explica o oncologista André Fay, que acompanhou o jornalista e é professor da PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul).

Com as sequelas, a mente padeceu. Na metade das quimioterapias, Scola vivia um forte pico de depressão e disse ao médico não querer mais seguir o tratamento. "Fiquei muito mal, cansado. Não aguentava mais. Entrei em depressão e precisei de remédios."

Foi Fay quem o incentivou a seguir. "Ele me disse: Scola, nós estamos nos 45 do segundo tempo, vamos terminar esse jogo. E eu fiz as três últimas [sessões de químio]."

O retorno do jornalista ao trabalho presencial na redação, em setembro de 2022 Imagem: Reprodução/Instagram/@danielscola

A vida depois do câncer: 'Família em primeiro lugar'

O tratamento terminou em maio de 2022, oito meses após a descoberta do tumor. Scola está em remissão desde então. É a fase em que exames não detectam mais a doença, um acompanhamento que dura cinco anos.

Agora, ele se dedica à reabilitação da fala com sessões de fonoaudiologia e já caminha com ajuda de bengala graças à fisioterapia, após precisar de cadeira de rodas e andador.

Se, em 2020, alguém em dissesse 'tu vai ter um câncer, teu pai vai morrer, tu vai te separar e tu não vai poder trabalhar', eu diria: impossível. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Eu era um super-herói.

Daniel Scola

Scola achou que morreria em muitos momentos. No livro, diz ter esboçado uma frase para a sua lápide. Numa situação tão adversa, os pensamentos da vida de antes não lhe alcançavam mais. Só entrou em contato com eles de novo quase no final do tratamento.

Automaticamente, pensou na importância que dava ao trabalho. Amava o que fazia, sem dúvidas, mas reconheceu que devotava muito tempo a isso. Passou a ver até uma certa simbologia em ter um câncer que lhe tirou o equilíbrio, literalmente.

"Isso é fundamental para o jornalista. Sempre fui equilibrado. Nem Lula, nem Bolsonaro. Nem Grêmio, nem Internacional."

"Minha ex-mulher dizia que eu colocava o trabalho em primeiro lugar e a família em segundo. E eu achava que ela era alarmista, mas é verdade. Hoje, eu ponho a família em primeiro lugar. Embora esteja separado, tenho duas filhas maravilhosas."

A partir de agora quem me controla é a saúde. Eu era um workaholic, trabalhava 14 horas por dia. Sou de uma geração que qualifica o trabalho pelas horas trabalhadas. Trabalhar oito horas por dia era pouco. Aí, recebi a notícia de que tinha um câncer e isso acabou com a minha vida pessoal, profissional, tudo.

Daniel Scola

Scola viajou para conhecer o papa Francisco no ano passado Imagem: Reprodução/Instagram/@danielscola

Sinais de alerta para o meduloblastoma

Tonturas, como as sentidas pelo jornalista Daniel Scola, são um sintoma comum de meduloblastomas. Também é normal ter:

Alterações visuais (como vista dupla);

Dificuldades de coordenação motora;

Dores de cabeça;

Náuseas e vômitos.

Qualquer pessoa que apresente sintomas neurológicos deve buscar o médico, que irá investigar as queixas e suas causas.