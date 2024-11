Israel intensifica bombardeio no centro de Gaza; ataques matam 17 pessoas

Por Nidal al-Mughrabi e Hussam al-Masri

CAIRO (Reuters) - Ataques militares israelenses mataram pelo menos 17 palestinos em toda a Faixa de Gaza na quinta-feira, segundo médicos, quando as forças intensificaram o bombardeio nas áreas centrais e os tanques se aprofundaram no norte e no sul do enclave.

A escalada ocorreu um dia depois que Israel e o Hezbollah, apoiado pelo Irã, começaram a observar um cessar-fogo no Líbano, encerrando mais de um ano de hostilidades e aumentando as esperanças entre os palestinos em Gaza de um acordo semelhante com o Hamas, que governa o enclave.

Seis pessoas foram mortas em dois ataques aéreos separados em uma casa e perto do hospital de Kamal Adwan em Beit Lahiya, no norte da Faixa de Gaza, enquanto outras quatro foram mortas quando um ataque israelense atingiu uma moto em Khan Younis, no sul.

Em Nuseirat, um dos oito campos de refugiados históricos de Gaza, os aviões israelenses realizaram vários ataques aéreos, destruindo um prédio de vários andares e atingindo vias perto de mesquitas. Pelo menos sete pessoas foram mortas nesses ataques, segundo autoridades de saúde.

Os médicos disseram que pelo menos duas pessoas, uma mulher e uma criança, foram mortas em bombardeios de tanques que atingiram áreas ocidentais de Nuseirat, enquanto um ataque aéreo matou outras cinco pessoas em uma casa próxima.

Em Rafah, perto da fronteira com o Egito, os tanques se aprofundaram na área noroeste da cidade, segundo os moradores.

Não houve comentário israelense sobre os últimos combates.

A campanha de 13 meses de Israel em Gaza, com a intenção declarada de erradicar os militantes do Hamas, matou cerca de 44.200 pessoas e deslocou quase toda a população do enclave pelo menos uma vez, segundo as autoridades de Gaza. Vastas áreas do território estão em ruínas.

A guerra foi lançada em resposta a um ataque de combatentes liderados pelo Hamas que mataram cerca de 1.200 pessoas e capturaram mais de 250 reféns em Israel em 7 de outubro de 2023, de acordo com Israel.