Israel e Hezbollah trocam acusações de violações do cessar-fogo

Por Maya Gebeily

BEIRUTE (Reuters) - Israel e o Hezbollah trocaram acusações sobre violação do cessar-fogo nesta quinta-feira, um dia após a entrada em vigor de uma trégua que interrompeu mais de um ano de combates no Líbano.

As Forças Armadas israelenses disseram que o cessar-fogo, mediado pelos Estados Unidos e pela França, foi violado depois que o que chamou de suspeitos, alguns em veículos, chegaram a várias áreas na zona sul.

O parlamentar do Hezbollah Hassan Fadlallah acusou Israel de violar o acordo.

"O inimigo israelense está atacando aqueles que retornam aos vilarejos da fronteira", disse Fadlallah aos repórteres após uma sessão do Parlamento, acrescentando que "há violações hoje por parte de Israel, mesmo dessa forma".

Os disparos de tanques israelenses atingiram seis áreas dentro da faixa de fronteira na manhã de quinta-feira, atingindo Markaba, Wazzani e Kfarchouba, Khiyam, Taybe e as planícies agrícolas ao redor de Marjayoun, segundo a mídia estatal e fontes de segurança libanesas.

Todas as áreas ficam a menos de dois quilômetros da Linha Azul, que demarca a fronteira entre o Líbano e Israel. Uma das fontes de segurança afirmou que duas pessoas ficaram feridas em Markaba.

As famílias libanesas deslocadas de suas casas perto da fronteira sul tentaram retornar para verificar suas propriedades. Mas as tropas israelenses permanecem estacionadas no território libanês em cidades ao longo da fronteira e os repórteres da Reuters ouviram drones de vigilância sobrevoando partes do sul do Líbano.

Não houve comentário imediato sobre os disparos de tanques do Hezbollah, apoiado pelo Irã, ou de Israel, que lutam paralelamente à guerra de Gaza.

O acordo, um feito diplomático raro em uma região assolada por conflitos, encerrou o confronto mais mortal entre Israel e o grupo militante Hezbollah em anos. Mas Israel ainda está lutando contra seu outro inimigo, o grupo militante palestino Hamas, na Faixa de Gaza, em resposta ao ataque mortal liderado pelo Hamas no sul de Israel em 7 de outubro de 2023.

Os ataques israelenses ao Líbano mataram pelo menos 3.823 pessoas e feriram outras 15.859 desde outubro de 2023, informou o Ministério da Saúde libanês na terça-feira.

Os ataques do Hezbollah mataram 45 civis no norte de Israel e nas Colinas de Golã, ocupadas por Israel. Pelo menos 73 soldados israelenses foram mortos no norte de Israel, nas Colinas de Golã e em combate no sul do Líbano, de acordo com as autoridades israelenses.

Segundo os termos do cessar-fogo, as forças israelenses podem levar até 60 dias para se retirar do sul do Líbano, mas nenhum dos lados pode lançar operações ofensivas.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que havia instruído os militares a não permitir que os moradores retornassem às vilas libanesas próximas à fronteira.

O presidente do Parlamento libanês, Nabih Berri, principal interlocutor do Líbano na negociação do acordo, declarou na quarta-feira que os moradores poderiam voltar para casa.

Netanyahu empreendeu a ofensiva contra o Hezbollah dizendo que os israelenses no norte do país deveriam poder voltar depois de serem retirados por causa dos disparos de foguetes do Líbano. Cerca de 60.000 pessoas retiradas de suas casas no norte ainda não foram orientadas a retornar.

(Reportagem de Maya Gebeily e Tala Ramadan)