Iga Swiatek é suspensa por 1 mês após exame antidoping positivo

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 2 do mundo e quatro vezes campeã de Roland Garros, foi punida com um mês de suspensão após um exame antidoping realizado em agosto ter apresentado resultado positivo, anunciou a Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) nesta quinta-feira (28).

"A ITIA confirma que a tenista polonesa Iga Swiatek aceitou uma suspensão de um mês (...) depois de um teste positivo para uma substância proibida, a trimetazidina, em uma amostra que foi coletada fora de competição em agosto de 2024", informou a agência, que aceitou a alegação da jogadora de "contaminação de um medicamento".

Por isso a ITIA considerou que a "gravidade da infração" era "a mais frágil do espectro".

O anúncio ocorre meses depois do caso do número 1 do tênis masculino, o italiano Jannik Sinner, que testou positivo duas vezes em março e foi absolvido em um primeiro momento pela ITIA. A Agência Mundial Antidoping (WADA) recorreu e Sinner está agora sob a ameaça de uma eventual suspensão.

No caso de Swiatek, a trimetazidina seria procedente de vestígios presentes na melatonina que ela consumiu para regular o sono devido ao 'jet lag', explicou a ITIA. O medicamento em questão foi produzido e vendido na Polônia.

A ITIA considerou que a "violação" das normas "não foi intencional" e, por isso, decidiu aplicar um mês de suspensão, que a tenista já teria praticamente cumprido porque esteve provisoriamente suspensa entre 12 de setembro e 4 de outubro, no início do procedimento.

Nessas três semanas de suspensão provisória, Swiatek não pôde participar de três torneios da turnê asiática, incluindo os WTA 1000 de Pequim e Wuhan, ambos na China. Restam oito dias de suspensão a cumprir, até 4 de dezembro, explicou a ITIA.

Assim como Sinner, Swiatek corre o risco de a WADA entrar com um recurso no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), o que abriria portas para que o caso seja reexaminado. A Agência Polonesa Antidoping (POLADA) também pode recorrer.

A ITIA não havia divulgado o resultado positivo de Swiatek até agora "de acordo com o regulamento", já que a tenista havia apelado cotra sua suspensão provisória e conseguiu que fosse momentaneamente retirada.

