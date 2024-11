Ibovespa recua com mercado torcendo o nariz para anúncio de pacote fiscal

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa recuava nesta quinta-feira, com agentes olhando torto para o anúncio do pacote de contenção de gastos que, segundo o governo federal, vai gerar economia de 70 bilhões de reais nos próximos dois anos.

Em paralelo, o governo também anunciou o aumento da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais e disse que a iniciativa será compensada em parte com taxação mínima de 10% para quem ganha acima de 50 mil reais por mês, incluindo todos os rendimentos como aluguéis e dividendos.

Às 10h30, o Ibovespa caía 0,8%, a 126.678,81 pontos, em sessão que deve ter liquidez reduzida em razão de feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos.

Na visão do analista Flavio Conde, da Levante Investimentos, as medidas anunciadas na véspera pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e explicadas na manhã desta quinta-feira pela equipe econômica do governo foram "desanimadoras", porque não incluíram nenhum corte efetivo de despesas.

Conde chamou a atenção para a isenção de IR para quem recebe até 5 mil reais, que, apesar da justiça social, terá um impacto importante na economia, podendo representar um renúncia fiscal entre 35 bilhões e 40 bilhões de reais por ano.

E acrescentou que há incerteza sobre se as medidas citadas por Haddad como compensatórias poderão mesmo gerar tal montante. Para Conde, o mercado acertou ao adotar uma posição mais defensiva na véspera para esperar o pacote.

Para o analista de Inteligência de Mercado da StoneX, Leonel Mattos, "o adiamento para a divulgação desse pacote de medidas havia elevado a expectativa dos investidores a respeito do que o governo poderia trazer à mesa, e digamos que o comunicado do governo acaba frustrando essas expectativas".

Na manhã desta quinta-feira, Haddad afirmou em entrevista a jornalistas que Congresso terá seu tempo para analisar a reforma tributária da renda, que, se aprovada pelos parlamentares no próximo ano, valerá a partir de 1º de janeiro de 2026.

Haddad citou ainda que como medida de compensação alternativa para o aumento da faixa de isenção do IR, a isenção do imposto de renda por razões de saúde será limitada a quem ganha até 20 mil reais.

Na bolsa, papéis de companhias exportadoras ou com grande volume de negócios no exterior avançavam com o salto do dólar, que mais cedo chegou a ultrapassar o nível de 5,98 reais.

Com isso, Suzano, JBS, Klabin, Ambev e Vale lideravam a ponta positiva do Ibovespa, com valorizações de entre 0,5% e 1,9%.

Do outro lado, papéis mais atrelados à economia doméstica e mais expostos a juros e câmbio e às medidas anunciadas no pacote do governo, como construção de alto padrão, varejo e consumo recuavam.

Eztec liderava esse grupo, mostrando baixa de 5,5%, acompanhada de Cyrela, Azzas 2154, Lojas Renner e MRV, que tinham baixas de entre 4% e 5%.

(Por Paula Arend Laier e Alberto Alerigi Jr.)