Papo sobre música na sua TV: Canal UOL exibe hoje No Tom, com Fafá de Belém

O Canal UOL chegou à TV por assinatura com uma programação especial 24 horas por dia, sete dias por semana.

Nesta quinta (28/11), você não pode perder os programas Divã de CNPJ e No Tom, que terão a participação de convidadas ilustres.

Às 20h, no Divã de CNPJ, Facundo Guerra entrevista a influenciadora financeira e fundadora da Me Poupe, Nathália Arcuri

Já às 22h, a noite fica animada com a participação da cantora Fafá de Belém no programa No Tom —videocast em que o jornalista Zé Luiz e a cantora Bebé Salvego entrevistam artistas de destaque no cenário musical brasileiro, revelando segredos dos bastidores e da vida na indústria.

Canal UOL na TV

Com uma programação variada que abrange notícias, esportes, celebridades, humor, entrevistas e reportagens especiais, o Canal UOL traz tudo o que você mais gosta capitaneado por um time que reúne alguma das vozes mais relevantes do país, como Fabíola Cidral, Diego Sarza, Leonardo Sakamoto, Reinaldo Azevedo, PVC, Leão Lobo, Chico Barney, Juca Kfouri, Maria Ribeiro, Antonio Tabet, Tati Bernardi, Otaviano Costa, entre outros. A programação completa do Canal UOL você confere AQUI.

O Canal UOL está nas seguintes operadoras de TV por assinatura e streaming: