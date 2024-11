Dólar ultrapassa R$6,00 pela 1ª vez na história com reação do mercado à reforma do IR

28/11/2024 11h37 SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista ultrapassou nesta quinta-feira a marca de 6,00 reais pela primeira vez desde o início de sua circulação, em 1994, com o mercado reagindo negativamente ao anúncio do pacote de contenção de gastos pelo governo, que veio acompanhado de uma inesperada reforma do Imposto de Renda. Às 11h30, o dólar à vista subia 1,33%, a 5,9930 reais na venda, depois de bater na máxima 6,0004 reais. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento avançava 0,50%, a 5,989 reais na venda Na quarta-feira, diante das notícias de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciaria, em pronunciamento em rede nacional, a ampliação da faixa de isenção do IR para quem ganha até 5 mil reais por mês, o dólar à vista já havia fechado na máxima histórica, com alta de 1,80%, a 5,9141 reais. Haddad de fato anunciou a reforma do IR à noite, após o fechamento dos mercados, junto de um pacote de contenção de gastos com impacto de 71,9 bilhões de reais nos dois próximos anos. (Por Fernando Cardoso) As mais lidas agora Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino