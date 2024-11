Dólar ultrapassa os 6 reais pela primeira vez no Brasil

A cotação do dólar superou nesta quinta-feira (28), pela primeira vez na história, o patamar de 6 reais no Brasil, em meio à inquietação dos investidores sobre o compromisso fiscal e orçamentário do governo federal.

Por volta das 13h15, o dólar era cotado a 6,0004 reais, segundo o jornal Valor Econômico. E de acordo com o site do Banco Central, às 15h00 o dólar fechou o dia a 5,99 reais.

Desde que o real entrou em circulação em 1994, a moeda americana nunca havia atingido esse valor, de acordo com a série estatística do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

O recorde ocorreu um dia após o governo de Luiz Inácio Lula da Silva anunciar um aguardado pacote de medidas para tranquilizar os mercados sobre o desempenho fiscal do país. O pacote prevê uma economia de 70 bilhões de reais até 2026.

Essas medidas reforçam "um absoluto compromisso do governo do presidente Lula com o equilíbrio fiscal" para "entregar para o país um sistema tributário moderno, justo, progressivo", afirmou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em pronunciamento em rede nacional na quarta-feira.

Nesta quinta, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, acusou o mercado de "insistentemente lançar notícias falsas" para gerar volatilidade e aproveitar "eventuais ganhos extraordinários desses [...] picos de subida do dólar".

Entre as ações anunciadas, o governo planeja ajustar o aumento real do salário mínimo e revisar tetos salariais e benefícios de servidores públicos, além de aposentadorias dos militares.

Paralelamente ao pacote de cortes, o governo anunciou uma redução de impostos para cidadãos de renda média, buscando amenizar o impacto social do ajuste fiscal.

- Anúncio "anticlímax" -

O mercado "esperava um pacote com corte de gastos e veio um pacote que misturou corte de gastos com redução de impostos, o que nessa hora não faz o menor sentido", disse à AFP Mauro Rochlin, coordenador acadêmico da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Ele classificou o anúncio como um "anticlímax" para os investidores e criticou a medida como "populista" e "irresponsável", afirmando que a desoneração terá um "impacto fiscal muito expressivo".

O pacote acabou aprofundando a desconfiança do mercado, em vez de assegurar o cumprimento da regra fiscal que limita o crescimento dos gastos até 2026, quando termina o mandato de Lula. Segundo Rochlin, parte do impacto negativo refletiu-se na alta do dólar.

- Mais inflação? -

Rochlin apontou que a redução de impostos pode levar a um aumento do consumo por parte da população favorecida. "E mais consumo é tudo o que a gente não precisa agora, nesse momento em que a meta da inflação não está sendo cumprida", disse.

A inflação acumulada em 12 meses chegou a 4,76% em outubro, ultrapassando a meta oficial de tolerância de 4,50%.

A alta de preços foi o principal motivo que levou o Banco Central a iniciar, em setembro, um ciclo de ajustes que elevou a taxa básica de juros, a Selic, duas vezes seguidas, até 11,25%.

As preocupações dos investidores com a capacidade do Brasil de cumprir seus compromissos fiscais pesaram sobre a economia ao longo do ano, apesar de bons resultados em indicadores como emprego, consumo e produção industrial.

De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), o PIB brasileiro deve crescer 3% em 2024, acima da média de 2,1% projetada para a América Latina e o Caribe.

ll/mr/ic/mvv

