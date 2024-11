Coreia do Sul enfrenta segundo dia de neve pesada; cinco pessoas morrem

SEUL (Reuters) - A Coreia do Sul enfrentou uma forte nevasca pelo segundo dia nesta quinta-feira, com dezenas de voos cancelados, operações de balsa suspensas e pelo menos cinco pessoas mortas em uma onda de frio, embora as condições climáticas tenham mostrado sinais de melhora.

A queda de neve foi a terceira maior na capital Seul desde que os registros começaram em 1907, segundo a agência de notícias Yonhap, citando dados da cidade.

"Está nevando muito hoje", disse Lee Sook-ja, de 73 anos, enquanto tomava uma sopa no mercado de Namdaemun, um dos maiores de Seul. "Está muito frio e gelado, mas tomar uma xícara de sopa de bolinho de peixe quente realmente ajuda a me aquecer."

Mais de 40 centímetros de neve se acumularam em partes de Seul na manhã desta quinta-feira, forçando o cancelamento de mais de 140 voos, embora as autoridades meteorológicas tenham posteriormente suspendido os alertas de neve pesada na área metropolitana da cidade.

Segundo a Yonhap, houve pelo menos cinco mortes relacionadas a quedas de neve na província de Gyeonggi, próxima a Seul, desde quarta-feira, quatro quando estruturas desabaram sob o peso da neve e uma em um acidente de trânsito quando um ônibus derrapou em uma estrada gelada.

A polícia disse que 11 pessoas ficaram feridas na noite da última quarta-feira em um acidente com 53 veículos em uma rodovia na cidade central de Wonju, na província de Gangwon.

O principal aeroporto de Seul, Incheon, foi o mais afetado, com os passageiros enfrentando atrasos de cerca de duas horas, em média, enquanto 31% dos voos sofreram atrasos e 16% foram cancelados na quinta-feira, segundo o site de rastreamento de aviões Flightradar24.

As autoridades disseram que cerca de 142 voos foram cancelados, e 76 rotas de balsa, suspensas, e a imprensa publicou sobre alguns atrasos nos trens.

Ao meio-dia, cerca de 1.285 escolas, incluindo jardins de infância, fecharam na província de Gyeonggi, segundo as autoridades.

A neve excepcionalmente pesada de novembro foi atribuída às temperaturas mais quentes do que o normal dos mares a oeste da península coreana, que encontraram correntes de ar frio.

A vizinha Coreia do Norte também recebeu mais de 10 centímetros de neve em algumas áreas entre terça e quarta-feira, segundo a emissora estatal Korean Central Television.

