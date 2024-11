Contenção de gastos e isenção de IR tentam arrumar a casa, diz Lula

BRASÍLIA (Reuters) - A contenção de gastos e a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até 5 mil reais mensais apresentadas pelo Executivo na quarta-feira são uma tentativa de "arrumar a casa", disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira.

"A gente está fazendo, junto com essa política de contenção (de gastos), uma política de renda para tentar dar uma ajeitada na casa. Nós estamos isentando as pessoas que ganham até 5 mil reais por mês de pagar Imposto de Renda", disse no evento de lançamento do Programa Periferia Viva em Brasília.

"Nós estamos fazendo uma coisa muito correta, uma coisa muito justa, não estamos tentando criar uma coisa complicada", acrescentou

Lula destacou que o aumento da taxação para quem recebe acima de 50 mil reais por mês, apontado pelo governo como uma forma de compensar perdas arrecadatórias e manter a proposta neutra, é uma tentativa de deixa o país mais justo. "Obviamente que vamos ter que cobrar mais um pouco das pessoas mais ricas."

O governo prevê que as medidas assegurarão a estabilidade do arcabouço fiscal ao trazer uma economia de 71,9 bilhões de reais nos próximos dois anos, com impacto estimado de 327 bilhões de reais até 2030. Contudo a forte reação negativa do mercado à isenção afetou negativamente os ativos brasileiros, com o dólar à vista chegando a 6,0040 reais mais cedo, a maior cotação da história.

(Por Victor Borges)