Com dor? Faça este teste para saber se o nervo ciático está inflamado

Dor ou queimação profunda que começa nos glúteos e irradia até a ponta do pé, peso nas pernas e formigamento. Essas são as sensações para descrever a dor ciática, também conhecida como ciática ou ciatalgia. Um problema no maior nervo do corpo humano — o ciático, que nasce na coluna vertebral.

Seu pico de incidência é por volta dos 40 anos, não distingue homens e mulheres e pode acometer de 10% a 40% da população ao longo da vida.

A sensação dolorosa aparece de repente, portanto, é classificada como aguda, e decorre de uma compressão que gera uma ação inflamatória muito incômoda.

Pessoas idosas, devido aos processos degenerativos naturais, poderão ter de lidar com a dor por mais tempo, mas, mesmo assim, seis entre dez delas terão sucesso na recuperação.

Sinais para prestar atenção

Imagem: iStock

A maioria das pessoas descreve a sensação dolorosa como um "músculo machucado" ou "pontadas" que podem se manifestar após uma prática física mais intensa (longa caminhada), ou mesmo após a permanência na posição sentada por longo período.

Além dessas particularidades, você também poderá observar:

Sensação de formigamento (parestesia) na panturrilha, perna e pé (tanto no dorso quanto na planta), a depender de qual raiz do nervo está comprimida;

Redução de sensibilidade (adormecimento ou levemente anestesiado);

Dor ao flexionar o joelho para trás;

Dor ao dobrar a coluna;

Dor ao caminhar;

Dor ao tossir;

Perda de força na perna (nos casos mais graves).

Realizar este teste pode ajudar

O teste simples para saber se o nervo ciático está inflamado é o seguinte:

Sente-se na borda de uma cadeira ou sofá, mantenha a coluna curvada e olhe para a frente; Abaixe o queixo em direção ao peito e estique uma perna lentamente, com os dedos dos pés apontando para cima; Busque atingir o limite da dor antes que ela se intensifique; Se a dor reduzir ao esticar a perna, isso pode indicar inflamação do nervo ciático. Caso contrário, a dor pode ter outra origem.

Mas lembre-se de que este teste não substitui uma avaliação médica profissional. Se você suspeitar de uma inflamação no nervo ciático, é importante consultar um médico para um diagnóstico adequado.

Como é feito o tratamento

Imagem: iStock

A maioria dos casos se resolve no período de quatro a seis semanas, mas você pode ter de esperar até 90 dias para se recuperar completamente. Por isso, o indicado é seguir as orientações médicas, ter paciência e colaborar com o tratamento. A depender da gravidade do seu caso, o médico tem as seguintes estratégias à disposição:

Orientações posturais (como levantar-se, sentar-se, melhor posição para dormir);

Medicamentos (analgésicos e anti-inflamatórios);

Reabilitação física (fisioterapia, RPG, entre outras práticas físicas para fortalecer e alongar os músculos da região, evitando a compressão das raízes nervosas);

Infiltrações (injeção de corticoide no local, que tem alta eficácia contra a dor);

Cirurgia (a única indicação absoluta é a presença de déficit neurológico progressivo).

Entretanto, pode acontecer de algumas pessoas, mesmo tratadas corretamente, não apresentarem a resposta esperada pelos médicos, tendo uma dor crônica.

"São quadros complicados que exigem o uso de analgésicos mais potentes, antidepressivos, anticonvulsivantes (atuam no funcionamento do nervo), práticas físicas e meditativas, psicoterapia e acupuntura", explica o neurocirurgião Daniel Benzecry Almeida.

*Com informações de reportagem publicada em 27/03/2024