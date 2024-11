CNJ afasta juiz citado pela PF em inquérito de tentativa de golpe de Estado

O CNJ (Conselho Nacional de Justiça) afastou na noite desta quarta-feira (27) o juiz federal Sandro Nunes Vieira. Segundo a PF, ele auxiliou de forma ilegal o PL, de Jair Bolsonaro, a elaborar um relatório que questionava as urnas eletrônicas.

O que aconteceu

Corregedor nacional de Justiça tomou a decisão após ser comunicado pelo STF. Mauro Campbell recebeu um ofício do Supremo detalhando as suspeitas levantadas pela PF contra o juiz federal Sandro Nunes Vieira, que atua na 1ª Vara Federal de Paranaguá (PR) e que chegou a atuar no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) entre 2019 e agosto de 2022. O CNJ confirmou o afastamento por meio de nota. A informação foi revelada pela colunista Bela Megale, do Globo.

O UOL tenta contato com defesa do juiz. O espaço está aberto a manifestações.

PF encontrou nome do juiz em trocas de mensagens entre investigados por tentativa de golpe. Investigadores conseguiram recuperar mensagens apagadas no aparelho do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, que mostram que o relatório do Instituto Voto Legal, que embasou a ação do PL no TSE para pedir uma "verificação extraordinária" das urnas, contou com apoio do juiz federal para ser produzido.

Na época em que foi divulgada a ação do PL, em novembro de 2022, o próprio Valdemar Costa Neto chegou a citar o magistrado. Na época, o presidente do PL disse à imprensa ter conversado com o juiz. Na ocasião, o magistrado chegou a divulgar nota negando o fato, mas mensagens recuperadas pela PF mostram que o próprio juiz tinha pedido a Valdemar que não citasse o nome dele ao falar. Para a PF, os fatos indicam que houve a ajuda ilegal do juiz ao partido.

Procurado pela reportagem, juiz disse que não iria se manifestar sobre o caso. Ele tem 15 dias para apresentar sua defesa para o CNJ.

