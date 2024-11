Tempestade tropical deixa 12 mortos no Sri Lanka, entre eles seis crianças

As chuvas torrenciais provocadas pela tempestade tropical Fengal provocaram 12 mortes no Sri Lanka, incluindo seis crianças afogadas em inundações, informaram as autoridades nesta quinta-feira.

O Centro de Gerenciamento de Desastres do Sri Lanka afirmou que mais de 335.000 pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas por causa da tempestade, que agora se desloca lentamente em direção ao sul da Índia.

O balanço anterior registrava quatro mortes.

Nesta quinta-feira, as equipes de resgate recuperaram os corpos de seis crianças que se afogaram em inundações repentinas no distrito de Amara, no leste do país.

As crianças estavam em um trator e um trailer que foram arrastados pela enchente. Os homens que dirigiam os dois veículos ainda estão desaparecidos.

Depois de varrer a costa do Sri Lanka, a tempestade está se movendo para o norte através da Baía de Bengala, onde pode se transformar em um ciclone, de acordo com o serviço meteorológico indiano.

Os ciclones (equivalentes a furacões no Atlântico Norte ou tufões no noroeste do Pacífico) são uma ameaça comum e mortal no sul da Ásia.

O departamento meteorológico da Índia espera que o Fengal atinja o estado de Tamil Nadu, no sul do país, na manhã de sábado, com ventos de até 70 quilômetros por hora.

Inundações e deslizamentos de terra mortais são comuns durante a estação de chuvas do sul da Ásia, mas os especialistas alertam que as mudanças climáticas aumentaram sua frequência e gravidade.

aj-pjm/dhc/mas/dbh/fp/dd

© Agence France-Presse