Chuvas na Bahia: Menina cai em bueiro e desaparece; jovem está soterrado

Uma adolescente de 12 anos e um jovem de 18 são procurados pelo Corpo de Bombeiros da Bahia após desaparecerem em ocorrências relacionadas às chuvas nessa quarta-feira (27).

O que aconteceu

Menina caiu em bueiro na Região Metropolitana de Salvador e jovem foi soterrado em deslizamento na capital. As buscas pelos dois foram confirmadas pelo tenente-geral Marchesini, em publicação nas redes sociais.

Câmera de segurança gravou momento em que a menina caiu no bueiro, na cidade de Dias D'Ávila, a 50 quilômetros de Salvador. Nas imagens, é possível ver que ela caminha pela avenida Lauro de Freitas quando parece tropeçar e "desaparece" em um buraco.

Garota voltava da escola quando sofreu o incidente, no fim da tarde de quarta-feira. As buscas por ela foram iniciadas no mesmo dia, suspensas à noite e retomadas na manhã de hoje. O UOL buscou a prefeitura de Dias D'Ávila para saber como funcionam os reparos de galerias fluviais no município e aguarda retorno sobre o assunto.

Jovem desaparecido em bairro de Salvador após deslizamento atingir o imóvel. O homem de 18 anos ainda é procurado por voluntários e equipes do Corpo de Bombeiros no bairro de Saramandaia.

Irmão e mãe do desaparecido foram resgatados ainda na tarde de ontem. O menino de seis anos foi levado de helicóptero para o Hospital do Subúrbio e a mulher levada ao Hospital Geral do Estado. O estado de saúde deles não foi divulgado pela Secretaria de Saúde da Bahia.

Chuvas deixaram um morto em Salvador

Um deslizamento em outro ponto do bairro de Saramandaia matou um jovem de 23 anos. O corpo dele foi retirado dos escombros na tarde dessa quarta-feira.

Capital teve 335 milímetros de chuva em menos de uma semana. O acumulado entre o sábado (23) e a quarta-feira (27) é três vezes maior do que o esperado para o mês, informou o prefeito Bruno Reis.

Mais de 300 solicitações relacionadas às chuvas foram feitas à Defesa Civil na quarta-feira. Nesta quinta, 64 chamados foram atendidos pelo órgão, 30 deles para casos de deslizamento.