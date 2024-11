Chuva alaga vias de SP; região do Campo Limpo deixa estado de alerta

A cidade de São Paulo registra alagamentos e quedas de árvores nesta quinta-feira (28).

O que aconteceu

A região da subprefeitura do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, ficou em estado de alerta para alagamentos. A situação se estendeu das 17h às 17h40, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de SP).

Nove regiões ficaram em estado de atenção entre 16h20 e 18h. Foram afetadas as zonas Norte, Leste, Oeste, Sul e Sudeste e no Centro, Marginal Tietê e Marginal Pinheiros.

Durante chuvas, foram registradas 22 quedas de árvores na cidade. O Corpo de Bombeiros de São Paulo ainda informou que recebeu seis chamados para alagamentos até às 17h30.

Córregos e avenidas do Campo Limpo com transbordamento, informa o CGE. Às 17h02 o órgão informou que o Córrego Morro do S, e a Avenida Carlos Caldeira Filho com a Rua Joaquim Nunes Teixeira. Houve queda de granizo pouco antes das 17h no bairro.

Alagamentos foram registrados no Capão Redondo. Em vias da região, carros transitam com dificuldade.

As rajadas de vento alcançaram 48km/h no Aeroporto de Congonhas. Na Lapa, atingiram 42km/h por volta da s16h20.

A previsão para amanhã (29) é de mais chuva. O tempo fica instável, com pancadas de chuva isoladas na madrugada e chuva de moderada a forte no final da tarde. A mínima prevista é de 22°C e a máxima, 28°C, segundo o CGE.