C6 prevê manter ritmo de crescimento da carteira de crédito em 2025, diz CFO

SÃO PAULO (Reuters) - O C6 Bank prevê manter no próximo ano o ritmo de crescimento da sua carteira de crédito, que caminha para fechar 2024 em cerca de 59 bilhões de reais, uma expansão ao redor de 30% ano a ano, afirmou o CFO do banco, Philippe Katz, nesta quinta-feira.

Em evento com a imprensa na sede do banco em São Paulo, ele chamou a atenção para o trabalho feito para "limpar" o balanço como um todo e principalmente a redução na inadimplência, com o indicador atual na medida acima de 90 dias em 2,8%.

"Isso nos deixa confortável para crescer no ano que vem", afirmou o executivo do C6, que tem o banco norte-americano JPMorgan como sócio, destacando que desde que o banco começou em 2019 nunca experimentou um ciclo de crédito em seu favor.

Katz reforçou que o banco tem trabalhado na qualidade do crédito, tanto na pessoa física como na pessoa jurídica e em outras carteiras, e que não deve ver à frente grandes mudanças na inadimplência, que deve permanecer em torno de 3%.

"Essa mudança na curva de inadimplência ajudou muito, e corroborou para a gente chegar no nível de quase 1 bilhão de reais (de lucro) no primeiro semestre de 2024, e mantendo os nossos custos estáveis", acrescentou.

Ele reforçou que o C6 deve fechar 2024 com lucro líquido de mais de 2 bilhões de reais. "Nós estamos bem confortáveis em falar de um lucro de 2 bilhões de reais no ano, porque quando olhamos o balanço hoje, já estamos nesse patamar", afirmou.

Para 2025, o CFO disse que a tendência é "continuar nessa linha de equilíbrio financeiro, com balanço limpo, com as provisões agora em estabilidade, com controle de custos."

"Nós vamos continuar a crescer em todas as nossas áreas de negócio e a nossa carteira de crédito. A expectativa é crescer na mesma linha que a gente vem crescendo em 2024, e aumentar as sinergias dentro das áreas de negócio."

Katz também destacou que o grande foco para 2025 é o aumento da principalidade, "trazendo o cliente para ter cada vez mais relação com o C6".

Uma das ferramentas que deve ajudar nesse sentido é o C6 Assistant, um chat de inteligência artificial generativa que o banco lançou nesta quinta-feira e estará disponível ao clientes na próxima semana, começando no dia 2.

"Queremos acelerar o crescimento da principalidade e o Assistant ajuda nisso", afirmou.

A nova funcionalidade está no app do C6 e permite fazer operações como Pix e pagamentos a partir do envio de foto, print de tela ou arquivo. Nos primeiros meses de 2025, deve ter novas funcionalidades incluindo investimentos e ações relacionadas ao cartão de crédito.

"Você está lá na conversa do WhatsApp, recebe uma mensagem 'você precisa me mandar aqui aquele dinheiro que você está me devendo com a chave'. Simplesmente tira um print, compartilha com o C6, o assistente vai ler, reconhecer as informações e fazer para você", explicou o responsável pela área de inovação e experiência do C6 Bank, Gustavo Torres.

Ele destacou que o C6 Assistant é "100% seguro" porque a operação acontece dentro do aplicativo.

