Bolsas da Europa sobem puxadas por Frankfurt após alívio de CPI parciais da Alemanha

As bolsas da Europa sobem nesta quinta-feira, com a liquidez comprometida pelo feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos. Frankfurt lidera o movimento à medida que investidores acompanham dados que mostram alívio nos preços em regiões da Alemanha antes da divulgação do índice nacional de preços ao consumidor nesta sessão.

Por volta das 6h43 (de Brasília), o índice Stoxx 600 tinha alta de 0,72%.

Na Alemanha, levantamentos parciais mostraram deflação em bases mensais nas regiões de Baden Wuerttemberg, Baviera, Hesse e Saxônia antes do índice de preços nacional. Em entrevista, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, avaliou que uma guerra tarifária entre EUA e Europa pode impulsionar levemente a inflação no curto prazo.

Em Frankfurt, as ações das montadoras se recuperavam das pressões vendedoras motivadas por apreensão com eventuais tarifas no mercado americano. A Daimler Truck avançava 2,70% e a Porsche Automovil ganhava 0,97%.

Em Londres, as ações da Direct Line saltavam 41% após a companhia rejeitar uma oferta de aquisição de 3,3 bilhões de libras esterlinas (US$ 4,16 bilhões) apresentada pela Aviva. Esta foi a segunda vez que a seguradora rejeitou um pretendente este ano. A Aviva disse que ofereceu 250 pences por ação, compostos por dinheiro e ações, numa proposta não vinculativa apresentada em 19 de novembro. As ações da Aviva cediam 2,9%.

Em Madri, a Grifols cedia 5% após notícia de que o fundo canadense Brookfield pode desistir da compra da companhia farmacêutico diante de divergências sobre o valor da companhia, segundo a Bloomberg.

Às 7h24 (de Brasília), Frankfurt subia 0,14%. Paris ganhava 0,62% e Milão subia 0,33%. A Bolsa de Madri tinha alta de 0,55%. Lisboa tinha variação de 0,05%. Em Londres, o FTSE 100 avançava 0,14%. No câmbio, o euro cedia a US$ 1,053 e a libra recuava US$ 1,265.

*Com informações da Dow Jones Newswires