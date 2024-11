Biden diz esperar que Trump repense tarifas sobre México e Canadá

Por Jeff Mason

NANTUCKET, Massachusetts (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quinta-feira esperar que o presidente-eleito do país, Donald Trump, repense seu plano de impor tarifas sobre o México e o Canadá, dizendo que a proposta pode "destruir" as relações com os aliados.

"Espero que ele repense. É uma coisa contraproducente a se fazer", disse Biden.

"Temos uma situação incomum na América: estamos rodeados pelo Oceano Pacífico, pelo Oceano Atlântico, e por dois aliados: México e Canadá. A última coisa de que precisamos é estragar essas relações."

Na segunda-feira, Trump afirmou que vai impor tarifas sobre a importações do Canadá e do México até que os dois países combatam as drogas e os imigrantes que cruzam as fronteiras, em medida que aparentemente viola o acordo de livre comércio entre os países.

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta quinta-feira que não discutiu o tema dos impostos em uma ligação que teve com o presidente-eleito na quarta-feira, acrescentando que eles concordaram em manter boas relações entre as nações.

Após a chamada, Trump disse que a presidente "concordou em impedir a imigração através México e para dentro dos Estados Unidos, fechando efetivamente a fronteira sul".

Sheinbaum, entretanto, afirmou que apenas desenhou uma estratégia para "atender" os imigrantes antes que eles cheguem à fronteira.

(Reportagem de Jeff Mason)